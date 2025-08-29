Arthur é registrado no BID e fica livre para estrear pelo Grêmio

Topo

29/08/2025 13h48

O Grêmio registrou, nesta sexta-feira, o nome de Arthur no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Com isso, o meio-campista está apto para atuar em jogos oficiais pelo Imortal Tricolor.

Ele foi contratado por empréstimo junto à Juventus, da Itália, até junho de 2026, com a possibilidade de prorrogação até dezembro do mesmo ano.

Arthur poderá fazer sua estreia pelo Grêmio neste domingo, contra o Flamengo, em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16 horas (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

Revelação gremista e anos de glória

A chegada de Arthur ao Grêmio aconteceu em 2010, quando o atleta, nascido em Goiânia, tinha apenas 14 anos. O meio-campista subiu conseguiu as primeiras chances no profissional em 2015, com o técnico Luiz Felipe Scolari. O começo da carreira profissional de Arthur foi recheado de títulos. Integrou o grupo campeão da Copa do Brasil em 2016 e participou como protagonista da conquista da Libertadores da América de 2017 - sendo escolhido como o melhor jogador da final contra o Lanús. Na sequência, ainda ajudou o clube a levantar as taças da Recopa Sul-Americana e do Campeonato Gaúcho de 2018. Foram 70 jogos com a camisa tricolor.

Passagem pela Europa e objetivo

Na sequência da carreira, Arthur defendeu Barcelona (Espanha), Juventus (Itália), Liverpool (Inglaterra), Fiorentina (Itália) e Girona (Espanha). Não teve o desempenho esperado por muitos na Europa. Agora, volta ao Grêmio com a meta de recuperar os melhores momentos.

