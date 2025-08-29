Após vitória sobre o Fluminense, Bahia chega a 13 jogos de invencibilidade dentro de casa

O Bahia venceu o Fluminense, na noite desta quinta-feira, por 1 a 0, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, na Arena Fonte Nova. Com o resultado, o Esquadrão de Aço chegou a 13 jogos de invencibilidade como mandante.

Números do Bahia

Nesse período, o Bahia conquistou 11 vitórias e dois empates, com um aproveitamento de 89,7%. Segundo dados do Sofascore, nessa sequência a equipe do técnico Rogério Ceni marcou 28 gols, criou 28 grandes chances e precisou de apenas 6,4 finalizações para balançar as redes.

Por outro lado, foram dez tentos sofridos, 12,1 finalizações até sofrer um gol e seis jogos sem ser vazado. O Bahia ainda teve 59,7% de posse de bola nessas partidas.

? O @ECBahia está invicto em casa há 13 jogos consecutivos! ?? ?? 13 jogos

? 11V - 2E - 0D (!)

? 89.7% aproveitamento (!)

?? 28 gols (!)

? 10 gols sofridos (!)

? 6 jogos sem sofrer gol

? 28 grandes chances criadas (!)

? 6.4 finalizações p/ marcar gol (!)

?? 12.1... pic.twitter.com/d5QsYcwFD6 ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) August 29, 2025

Sequência de invencibilidade

A última derrota do Bahia dentro de casa aconteceu no dia 7 de maio, diante do Nacional, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. De virada, o time uruguaio venceu por 3 a 1.

Desde então, o Esquadrão de Aço venceu o Vitória (2 a 1), Paysandu (4 a 0), São Paulo (2 a 1), Náutico (3 a 1), Fortaleza (2 a 1), Atlético-MG (2 a 1), Juventude (3 a 0), Retrô (3 a 2), Ceará (1 a 0), Santos (2 a 0) e Fluminense (1 a 0). Além de empates com o América de Cali (0 a 0) e Fluminense (3 a 3).

Duelo pela Copa do Brasil

Com gol de Luciano Juba, o Bahia venceu o Fluminense por 1 a 0 e saiu na frente por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. Agora, a equipe do técnico Rogério Ceni tem a vantagem do empate no jogo da volta.

Por outro lado, o Tricolor Carioca precisa vencer por dois gols de diferença para avançar. Uma vitória simples leva a decisão para os pênaltis.

Calendário do Bahia

O Bahia volta a campo neste domingo, às 18h30 (de Brasília), quando visita o Mirassol, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Campos Maia.

O Esquadrão de Aço ocupa a 4ª posição, com 36 pontos. A equipe do interior paulista é a 6º colocada, com 32 pontos somados.