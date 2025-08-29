Após sete meses, João Marcelo é liberado pelo departamento médico do Cruzeiro
O zagueiro João Marcelo foi liberado pelo departamento médico do Cruzeiro e passa a seguir a rotina da equipe celeste, conforme anunciou o clube no fim da tarde desta sexta-feira.
Afastado dos gramados desde fevereiro, o defensor precisou passar por uma cirurgia no joelho direito. A contusão ocorreu na partida contra o Uberlândia, pelo Campeonato Mineiro.
João Marcelo chegou ao Cruzeiro em 2024, por empréstimo do Porto, e foi comprado em definitivo pelo clube celeste em maio do ano passado, por R$ 8 milhões. Com boas atuações, ganhou espaço e se tornou titular na equipe mineira, sendo peça-chave até sofrer a lesão multiligamentar no joelho.
O Cruzeiro volta a campo neste sábado, às 21h (de Brasília), para enfrentar o São Paulo, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.