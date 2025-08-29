Após reunião, Dana White confirma evento do UFC na Casa Branca: "Será incrível"

Na noite da última quinta-feira (28), Dana White agitou o mundo dos esportes de combate ao anunciar diversas lutas de extrema relevância no UFC. Mas os duelos não foram as únicas novidades compartilhadas durante sua 'live' nas redes sociais. Além de confrontos como Islam Makhachev vs Jack Della Maddalena e Zhang Weili vs Valentina Shevchenko, o presidente do Ultimate também atualizou os fãs de MMA sobre um assunto bastante aguardado: o evento da organização na 'Casa Branca'.

De acordo com o cartola, o card do UFC programado para a Casa Branca foi encaminhado oficialmente após uma reunião na própria residência e principal local de trabalho do presidente dos EUA, Donald Trump - grande entusiasta dos esportes de combate. A expectativa é de que o show especial seja realizado em julho de 2026, possivelmente no dia 4, como parte da comemoração do aniversário de 250 anos da Independência dos Estados Unidos.

"Tive um dia ótimo. Estou prestes a decolar daqui de Washington, DC. Nós tivemos uma reunião na Casa Branca, e não poderia ter sido melhor. Será incrível. A luta na Casa Branca está de pé. Trarei mais detalhes sobre isso nas próximas semanas. Mas nós resolvemos isso hoje", garantiu o dirigente.

Estrelas de olho no card

Até por se tratar de um evento único na história do UFC, o eventual card na Casa Branca atrai o interesse dos principais astros da companhia. Não à toa, Jon Jones deixou a aposentadoria de lado e indicou que "achou um propósito" para voltar a competir. Assim como ele, Conor McGregor, que não luta há quatro anos, já escancarou seu desejo de ser um dos protagonistas do show, em julho de 2026. Ainda não se sabe exatamente qual será a configuração do card, mas é justo assumir que a data contará com a presença de 'medalhões' da liga, assim como outras estrelas em ascensão.

Donald Trump e o UFC

Mais do que o apoio de Dana White para as eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2024, Donald Trump possui uma relação de longa data com o UFC. Desde os primórdios do evento de MMA, o empresário tem sido um fervoroso defensor da modalidade, até quando a mesma era proibida em grande parte do território americano, chegando a ceder as instalações de seus hotéis e cassinos para que o Ultimate promovesse seus shows.

