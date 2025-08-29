Topo

Esporte

Após reunião, Dana White confirma evento do UFC na Casa Branca: "Será incrível"

29/08/2025 11h14

Na noite da última quinta-feira (28), Dana White agitou o mundo dos esportes de combate ao anunciar diversas lutas de extrema relevância no UFC. Mas os duelos não foram as únicas novidades compartilhadas durante sua 'live' nas redes sociais. Além de confrontos como Islam Makhachev vs Jack Della Maddalena e Zhang Weili vs Valentina Shevchenko, o presidente do Ultimate também atualizou os fãs de MMA sobre um assunto bastante aguardado: o evento da organização na 'Casa Branca'.

De acordo com o cartola, o card do UFC programado para a Casa Branca foi encaminhado oficialmente após uma reunião na própria residência e principal local de trabalho do presidente dos EUA, Donald Trump - grande entusiasta dos esportes de combate. A expectativa é de que o show especial seja realizado em julho de 2026, possivelmente no dia 4, como parte da comemoração do aniversário de 250 anos da Independência dos Estados Unidos.

"Tive um dia ótimo. Estou prestes a decolar daqui de Washington, DC. Nós tivemos uma reunião na Casa Branca, e não poderia ter sido melhor. Será incrível. A luta na Casa Branca está de pé. Trarei mais detalhes sobre isso nas próximas semanas. Mas nós resolvemos isso hoje", garantiu o dirigente.

Estrelas de olho no card

Até por se tratar de um evento único na história do UFC, o eventual card na Casa Branca atrai o interesse dos principais astros da companhia. Não à toa, Jon Jones deixou a aposentadoria de lado e indicou que "achou um propósito" para voltar a competir. Assim como ele, Conor McGregor, que não luta há quatro anos, já escancarou seu desejo de ser um dos protagonistas do show, em julho de 2026. Ainda não se sabe exatamente qual será a configuração do card, mas é justo assumir que a data contará com a presença de 'medalhões' da liga, assim como outras estrelas em ascensão.

Donald Trump e o UFC

Mais do que o apoio de Dana White para as eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2024, Donald Trump possui uma relação de longa data com o UFC. Desde os primórdios do evento de MMA, o empresário tem sido um fervoroso defensor da modalidade, até quando a mesma era proibida em grande parte do território americano, chegando a ceder as instalações de seus hotéis e cassinos para que o Ultimate promovesse seus shows.

? Dana White says the UFC White House event is officially on ?

"White House fight is ON. I will have more details on that in the next couple weeks. We got it done today."

? @danawhite pic.twitter.com/EaBpWgASu0

- Championship Rounds (@ChampRDS) August 29, 2025

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Técnico do Real Madrid defende decisão de deixar Vinícius Jr no banco de reservas

Mulher denuncia David Luiz por ameaça e cita Eliza Samudio em BO; ele nega

Mourinho deixa terceiro clube em quatro anos e receberá multa milionária

UFC 322: Campeões despontam como zebras nas apostas contra Makhachev e Zhang

Após reunião, Dana White confirma evento do UFC na Casa Branca: "Será incrível"

Bruno Henrique desiste de recurso no STJ que tentava anular investigação

Cuca deixa o comando do Atlético-MG

Atlético-MG anuncia a demissão do técnico Cuca após derrota para o Cruzeiro

Com dez estreantes, fase de liga da Conference League é definida; veja os duelos

Mauro Cezar: Goleada não pode virar oba-oba, um sério problema no Flamengo

Vasco fecha com capitão da seleção da Venezuela sub-20 e meia do Olímpia