Apesar da derrota, Renato Gaúcho vê Fluminense superior ao Bahia: "Fomos melhores"

O Fluminense perdeu para o Bahia, nesta quinta-feira, por 1 a 0, e largou em desvantagem por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil, na Arena Fonte Nova. Renato Gaúcho considerou a equipe carioca superior nos primeiros 90 minutos do confronto e projetou o jogo de volta.

"Meu time foi melhor que o Bahia. Mereceu a vitória. Enfrentamos uma equipe que está entre as quatro melhores do Brasileiro, que está invicta aqui há muito tempo. Muito bem treinada. SAF, contrata jogadores. E meu time jogou aqui e foi melhor. Temos uma partida de 180 minutos, em que jogamos os 90 minutos na casa do adversário e fomos melhores. O que vale é bola na rede, é o resultado. Sendo assim, temos mais 90 minutos para jogar no Maracanã e reverter o placar. Lá teremos mais 90 minutos para fazer o dever de casa", disse Renato Gaúcho em entrevista coletiva.

Fim de jogo. Bahia 1×0 Fluminense. O #TimeDeGuerreiros volta a campo no domingo, contra o Santos, pelo @brasileirao, fora de casa. pic.twitter.com/VT4PG3fzyo ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 29, 2025

Na Arena Fonte Nova, o Fluminense até chegou a abrir o placar com Kevin Serna, ainda no primeiro tempo, mas foi anulado por impedimento. Aos 40 minutos da etapa final, Luciano Juba anotou um belo gol e garantiu a vitória do Bahia.

"A gente vem cometendo isso. Eu venho corrigindo isso, sempre mostrando para eles a melhor forma. Então a gente tem tomado alguns gols que não poderíamos ter tomado numa desatenção de um, de dois, de três. E o adversário não tem perdoado a gente. Nosso trabalho é corrigir", analisou Renato Gaúcho.

Com o resultado, o Fluminense precisa vencer o segundo jogo por dois gols de diferença para garantir vaga na semifinal da Copa do Brasil. Por outro lado, o Bahia tem a vantagem do empate para se classificar.

A partida de volta acontece no dia 10 de setembro (quinta-feira), às 19 horas (de Brasília), no Maracanã.

Antes, o Fluminense volta a campo neste domingo, às 16 horas, quando visita o Santos, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. O Tricolor Carioca ocupa a 9ª posição, com 27 pontos. O Peixe é o 15º colocado, com 21 pontos somados.