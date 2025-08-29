Andreas Pereira destaca acolhimento da torcida do Palmeiras e celebra acerto: "Melhor escolha"

Andreas Pereira foi anunciado como reforço do Palmeiras para a sequência da temporada, nesta sexta-feira. O jogador de 29 anos relatou o carinho que recebeu da torcida alviverde nas redes sociais, dizendo que se sentiu "acolhido e seguro" de que fez a melhor escolha ao assinar um vínculo com o Verdão até dezembro de 2028.

"O carinho demonstrado pela torcida palmeirense tem sido muito especial. Recebi inúmeras mensagens de apoio que me deram a certeza de que tomei a melhor decisão quando aceitei a proposta do Palmeiras. Até comentei com os meus pais e a minha esposa: quando você percebe que uma torcida tão apaixonada quer que você venha jogar em um clube gigantesco, você se sente acolhido e seguro de que fez a melhor escolha", disse.

O jogador era sonho antigo da diretoria do Verdão, que vinha fazendo contatos pelo meio-campista desde a reta final de 2024. No início da temporada, o Verdão viveu uma novela na negociação, esbarrou na recusa do Fulham da proposta e pelo próprio desejo de Andreas de permanecer na Europa naquela época.

Nesta janela, a diretoria fez nova investida e dessa vez teve sucesso. Andreas agradeceu a confiança dos dirigentes e do técnico Abel Ferreira.

"O interesse que o Palmeiras demonstrou por mim foi muito especial e gratificante. Agradeço à presidente Leila Pereira, ao Anderson Barros e ao Abel Ferreira por confiarem no meu trabalho e me oferecerem a oportunidade de vestir a camisa de um clube gigantesco. Não vejo a hora de chegar ao Brasil para me juntar aos meus novos companheiros e estar dentro de campo para ajudar a equipe", contou.

Andreas elogia estrutura do Palmeiras

A Academia de Futebol já é lugar conhecido para Andreas, que teve um período de treinos lá junto com a Seleção Brasileira, em 2024.Com a camisa da Amarelinha, o meio-campista ex-Fulham disputou dez jogos e marcou dois gols.

"Tive a oportunidade de conhecer a Academia de Futebol no ano passado, com a Seleção Brasileira, e fiquei muito impressionado. A gente não vê nem na Europa a estrutura que o Palmeiras tem e, pelo que me falaram, ela está ainda melhor do que quando a conheci. Trabalhar em um centro de treinamento como o do Palmeiras é algo com que todo atleta profissional sonha", finalizou.

Quando Andreas estreia?

Andreas Pereira passou por exames na Inglaterra e tem chegada programada ao Brasil nos próximos dias. O jogador ainda precisa ser regularizado no BID da CBF para finalmente estrear com a camisa do Verdão. Ele assume a de número 8 após a saída de Richard Ríos.

Assim, o atleta ainda não fica à disposição de Abel Ferreira para o clássico contra o Corinthians, que acontece neste domingo, às 18h30 (de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.