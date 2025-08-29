Topo

Esporte

Ancelotti chama Vitinho, do Botafogo, para a vaga de Vânderson para jogos da seleção brasileira

Rio

29/08/2025 17h11

A lista de convocados do técnico Carlo Ancelotti para os dois últimos jogos das Eliminatórias da América do Sul sofreu mais uma mudança nesta sexta-feira. Vitinho, do Botafogo, foi chamado pelo treinador para ocupar a vaga de Vanderson, do Monaco. O jogador foi cortado após uma conversa entre as equipes médicas do clube francês e da CBF.

O lateral-direito sofreu uma lesão na panturrilha esquerda após ser submetido a um exame e não reúne condições de enfrentar o Chile e a Bolívia, os dois últimos adversários da seleção brasileira pelo torneio internacional.

Esta semana, o treinador italiano já foi obrigado a mexer na lista de convocação inicial em função da contusão de Joelinton, do Newcastle. Em seu lugar, ele convocou o meio-campista Jean Lucas, destaque da equipe do Bahia no Campeonato Brasileiro.

Já classificado para a Copa do Mundo de 2026, a seleção brasileira ocupa a terceira colocação na tabela com 25 pontos. A Argentina figura em primeiro (35), seguida do Equador, que tem a mesma pontuação do Brasil, mas aparece em segundo pelos critérios de desempate.

A equipe comandada por Ancelotti inicia essa rodada dupla no próximo dia 4, diante do Chile, no Maracanã, e encerra a sua participação cinco dias depois visitando a Bolívia no estádio Municipal El Alto, na cidade de La Paz

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Moicano projeta furada de fila de Carlos Prates pelo cinturão do UFC; entenda

Roger Machado comanda treino tático, e Internacional avança para enfrentar o Fortaleza

Ancelotti chama Vitinho, do Botafogo, para a vaga de Vânderson para jogos da seleção brasileira

Palmeiras anuncia a contratação de Andreas Pereira até 2028; veja detalhes

Palmeiras anuncia contratação de Andreas Pereira; veja detalhes

Vitinho, do Botafogo, substitui Vanderson e é convocado à Seleção Brasileira

Ancelotti convoca Vitinho, do Botafogo, à seleção após corte de Vanderson

Na lista de Ancelotti, Bento é barrado por Jorge Jesus e deve ser negociado

Flamengo demite diretor-executivo Bruno Spindel

Pedro Rocha é o principal alvo do São Paulo, que busca outras opções

Organizadas do Santos são proibidas de irem a jogos em SP até o fim de 2025