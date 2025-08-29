Alcaraz sente dores, mas vence fácil e alcança as oitavas no US Open

Carlos Alcaraz deixou seus fãs preocupados quando sentiu um incômodo na perna direita e pediu um atendimento médico durante o segundo set do duelo desta sexta-feira, válido pela terceira rodada do US Open. O espanhol, porém, voltou do atendimento jogando bem e completou uma bela atuação para derrotar o italiano Luciano Darderi e alcançar as oitavas de final do torneio american. O placar final mostrou 6/2, 6/4 e 6/0 para o atual número 2 do mundo.

Líder do circuito masculino em vitórias (56) e títulos (6) em 2025, Alcaraz agora soma 80 vitórias na carreira em torneios do grand slam. Com 22 anos e três meses de idade, ele é o quarto tenista mais jovem da Era Aberta (a partir de 1968) e alcançar os 80 triunfos. Carlitos fica atrás apenas de Boris Becker (22 anos e um mês), Bjorn Borg (22 anos 3 dois meses) e Rafael Nadal (22 anos e dois meses).

Em Nova York, Alcaraz tenta também voltar à liderança do ranking. Para isso, ele precisa ao menos igualar a campanha de Jannik Sinner, atual número 1 do mundo. Se o italiano perder antes ou se os dois forem eliminados na mesma fase, o espanhol voltará ao topo da lista. Caso os dois se encontrem na final, o campeão do US Open também será o número 1.

Nas oitavas, Alcaraz vai enfrentar o vencedor do duelo francês entre Benjamin Bonzi (#51) e Arthur Rinderknech (#82).

Como aconteceu

Alcaraz aproveitou os erros de Darderi logo no começo. Quando o italiano fez duas duplas faltas no segundo game, o espanhol conseguiu rapidamente uma quebra de saque e, pouco depois, já liderava por 3/0. Com o campeão de Roland Garros jogando em altíssimo nível e errando pouco (apenas cinco erros não forcados no primeiro set), Darderi não encontrava saídas e acabou quebrado mais uma vez, o que definiu o primeiro set em 6/2.

Incômodo assusta

Alcaraz manteve o nível no início da segunda parcial e voltou a quebrar Darderi no quarto game. Depois, abriu 4/1. O italiano, contudo, conseguiu reagir. Depois de ganhar um rali espetacular, devolveu a quebra e igualou a parcial em 4/4. Foi aí que Alcaraz, com um incômodo na perna direita, pediu atendimento médico. Após receber massagem na coxa, voltou para a quadra e fez um game quase perfeito para quebrar Darderi, que fez uma dupla falta no set point. Assim o espanhol fechou o set em 6/4.

Alcaraz começou o terceiro set com a concentração lá no alto e, mais uma vez, abriu vantagem cedo. Com poucos minutos de parcial, já liderava por 3/0. Darderi já não mostrava esperança de virar o placar, e o espanhol aproveitou para deslanchar até fechar o jogo.