Alcaraz arrasa italiano, vai às oitavas do US Open e supera marca de Djokovic

Com direito a um "pneu", Carlos Alcaraz se garantiu nas oitavas de final do US Open nesta sexta-feira. O espanhol avançou ao arrasar o italiano Luciano Darderi, 34º do mundo, por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/4 e 6/0, em apenas 1h44min, em Nova York. Seu próximo adversário ainda não foi definido.

Com o resultado, Alcaraz superou uma marca de Novak Djokovic. Aos 22 anos e três meses, o número dois do mundo se tornou o quarto mais jovem da Era Aberta, iniciada em 1968, a atingir 80 vitórias em torneios de Grand Slam. A sua frente estão o alemão Boris Becker (22 anos e um mês), o sueco Bjorn Borg (22 anos e dois meses) e o compatriota Rafael Nadal (22 anos e dois meses).

Somente no US Open, onde foi campeão em 2022, o vice-líder do ranking alcançou sua 20ª vitória e se tornou o quinto nascido desde 1990 a obter 20 vitórias em três ou mais Grand Slams, após o búlgaro Grigor Dimitrov, o italiano Jannik Sinner, o austríaco Dominic Thiem e o alemão Alexander Zverev.

O próximo adversário do espanhol sairá do duelo francês entre Benjamin Bonzi, algoz do russo Daniil Medvedev na estreia, e Arthur Rinderknech.

Ainda sem perder sets em Nova York, Alcaraz foi superior a Darderi em todos os números e estatísticas da partida. Disparou mais aces (9 a 5), cometeu apenas uma dupla falta (contra oito do rival), disparou 31 bolas vencedoras (Darderi anotou 12) e cometeu apenas 12 erros não forçados, metade das falhas do italiano.

Além disso, o espanhol obteve sete quebras de saque, em 18 oportunidades, e perdeu o serviço apenas uma vez, em três chances cedidas ao adversário.

Neste US Open, Alcaraz não busca apenas o seu sexto título de Major na carreira, após ser vice-campeão em Wimbledon. Ele tenta recuperar o topo do ranking, ocupado atualmente por Sinner. Para tanto, precisa torcer por uma queda precoce do italiano ou chegar ao título.

Em outro resultado do dia, o checo Jiri Lehecka também se garantiu nas oitavas de final ao superar o belga Raphael Collignon por triplo 6/4.