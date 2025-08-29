Topo

Abel Neto é demitido pela ESPN e deixa Grupo Disney após sete anos

Abel Neto estava no Grupo Disney desde 2018 - Reprodução/Instagram
André Martins
do UOL

Do UOL, em São Paulo

29/08/2025 13h26

A ESPN demitiu o jornalista esportivo e apresentador Abel Neto, de 55 anos.

O apresentador Abel Neto não faz mais parte do time de talentos da ESPN. A empresa agradece os serviços prestados e deseja sucesso na sequência da carreira.
ESPN, ao UOL, em nota

O que aconteceu

A emissora está repensando sua equipe e decidiu desligar Abel. A empresa vem adotando foco maior no digital e, conforme o UOL apurou, não enxerga nele o perfil adequado aos novos formatos.

A ESPN também passa por uma reformulação de sua grade e vai retirar o programa 'F360' do ar. O jornalista estava à frente da atração diária, que deixará a programação em 8 de setembro.

"Essa mudança faz parte do nosso plano de expansão digital, que visa integrar TV e plataformas digitais para oferecer uma experiência mais rica e diversificada aos nossos fãs de esporte", comunicou a empresa. "A ESPN prepara novidades para sua faixa matinal, integrando TV e plataformas digitais em uma estratégia voltada a um público mais jovem e diverso, sem abrir mão da credibilidade e da qualidade que caracterizam os canais esportivos do Grupo Disney", complementou.

A partir de 8 de setembro (segunda-feira), o programa 'F360' deixa a grade diária do canal. Em breve, anunciaremos um novo programa que ocupará seu lugar, trazendo novidades e conteúdo de alta qualidade para nossos telespectadores.
ESPN

Abel Neto integrava a equipe do Grupo Disney desde 2018. O jornalista entrou na empresa norte-americana pelo Fox Sports e, com a descontinuação de programas do canal, passou para a ESPN.

Ex-Globo, ele havia sido contratado para ser um dos destaques na cobertura da Copa do Mundo daquele ano. Abel foi setorista da seleção brasileira no torneio da Rússia. No Grupo Disney, virou apresentador e comandou atrações na nova casa, como o SportsCenter.

O UOL tenta contato com Abel Neto e, caso ele queira se manifestar, o texto será atualizado.

Abel Neto começou a carreira no Lance! e entrou na Globo em definitivo em 2000, onde ficou por 18 anos. Antes, ele passou dois na TV Tribuna, afiliada em Santos, focado no clube da Baixada e cobrindo folgas de repórteres da emissora. Na capital, expandiu o leque para o Trio de Ferro e, anos depois, foi escalado para acompanhar a seleção.

Ele é filho do jogador de futebol Abel Verônico da Silva Filho e da jornalista Vera Lúcia Oscar Alves da Silva. Seu pai foi jogador do Santos na década de 1960, tendo atuado ao lado de Pelé.

