Abel comanda treino técnico e de jogadas específicas, e Palmeiras intensifica preparação para o Derby

Nesta sexta-feira, o Palmeiras intensificou a preparação para o jogo contra o Corinthians, que acontece neste domingo, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Para a partida, o técnico Abel Ferreira terá uma novidade na equipe.

O volante Aníbal Moreno, desfalque contra o Sport, na última rodada do Brasileirão, retorna de suspensão. Diante do Leão da Ilha, Emiliano Martínez foi titular ao lado de Lucas Evangelista.

Primeiro, o elenco fez ativação no centro de excelência, e, em seguida foi a campo, onde fez uma atividade posicional. De um lado, a dinâmica foi aperfeiçoar construções de jogadas tanto pelo meio quanto em profundidade para finalizações. Do outro, as ênfases foram em marcação, aproximação e saídas de bola.

Por fim, ainda houve um trabalho técnico de oito contra oito, com três times, sendo dois em campo. O lateral esquerdo Arthur, o meio-campista Erick Belé e o atacante Riquelme Fillipi, campeões brasileiros pelo sub-20, completaram as movimentações. O trio já ficou à disposição para jogos do profissional.

Desfalques para o Derby

O Palmeiras ainda contará com alguns desfalques para o duelo. São eles os atacantes Bruno Rodrigues (transição física) e Paulinho (cirurgia na perna direita), e o meio-campista Raphael Veiga (dores no púbis).

Situação do Palmeiras no Brasileiro

Próximo jogo: Corinthians x Palmeiras - 22ª rodada - Neo Química Arena - domingo, às 18h30

Posição na tabela de classificação: 2ª colocação, com 42 pontos, quatro a menos que o líder Flamengo.