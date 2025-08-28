Virna Jandiroba e Mackenzie Dern disputam título vago do UFC

O UFC nesta quinta-feira (28) oficializou algumas lutas de grande impacto para os fãs brasileiros e que farão parte do calendário deste ano. Virna Jandiroba e Mackenzie Dern vão disputar o cinturão vago do peso-palha (52 kg) no dia 25 de outubro, em Abu Dhabi, no card do UFC 321.

A definição da luta pelo título das palhas aconteceu após Weili Zhang, antiga campeã da divisão, confirmar sua subida de categoria. A chinesa disputará o cinturão peso-mosca contra Valentina Shevchenko, atual campeã, no dia 15 de novembro, no UFC 322. Com isso, o cinturão dos 52 kg ficou vago, abrindo caminho para o duelo 100% brasileiro entre Virna e Mackenzie.

Virna Jandiroba vive o melhor momento de sua carreira. Ex-campeã do Invicta FC, a baiana venceu suas últimas cinco lutas no UFC, acumula vitórias convincentes dentro do octógono e agora terá a chance de conquistar o título mais importante da categoria.

Mackenzie Dern, por sua vez, é uma das atletas mais populares do plantel, especialista em jiu-jitsu e que também buscava há anos uma oportunidade de disputar o cinturão do UFC. Nascida nos EUA, Dern representa o Brasil e é a única atleta do top 6 do ranking que ainda não disputou o título.

Além das disputas de cinturões femininos, o UFC anunciou as três lutas mais importantes do card do UFC 322, em Nova York. Além de Valentina Shevchenko e Weili Zhang, que farã a co-luta principal, o evento contará com dois duelos de peso entre os meio-médios.

Na luta principal do show, Islam Makhachev e Jack Della Maddalena disputam o cinturão da divisão até 77 kg, enquanto que Carlos Prates e Leon Edwards mede forças de olho em um futo title shot. Enquanto o brasileiro é o nono do ranking, o inglês, ex-campeão da categoria, é o quarto da seleta lista.

Superluta feminina

O UFC 322, marcado para o dia 15 de novembro em Nova York, terá como atração principal a aguardada superluta entre Valentina Shevchenko e Weili Zhang. A campeã peso-mosca colocará o cinturão em jogo diante da chinesa, que decidiu subir de divisão após dominar as rivais no peso-palha.

O duelo promete ser um dos maiores combates femininos da história do MMA. Valentina é considerada por muitos como uma das maiores lutadoras de todos os tempos, enquanto Weili carrega a reputação de ser uma das campeãs mais agressivas e emocionantes do UFC. A luta representa um choque de estilos e deve ter repercussão mundial.