Topo

Esporte

Virna Jandiroba e Mackenzie Dern disputam título vago do UFC

28/08/2025 23h08

O UFC nesta quinta-feira (28) oficializou algumas lutas de grande impacto para os fãs brasileiros e que farão parte do calendário deste ano. Virna Jandiroba e Mackenzie Dern vão disputar o cinturão vago do peso-palha (52 kg) no dia 25 de outubro, em Abu Dhabi, no card do UFC 321.

A definição da luta pelo título das palhas aconteceu após Weili Zhang, antiga campeã da divisão, confirmar sua subida de categoria. A chinesa disputará o cinturão peso-mosca contra Valentina Shevchenko, atual campeã, no dia 15 de novembro, no UFC 322. Com isso, o cinturão dos 52 kg ficou vago, abrindo caminho para o duelo 100% brasileiro entre Virna e Mackenzie.

Virna Jandiroba vive o melhor momento de sua carreira. Ex-campeã do Invicta FC, a baiana venceu suas últimas cinco lutas no UFC, acumula vitórias convincentes dentro do octógono e agora terá a chance de conquistar o título mais importante da categoria.

Mackenzie Dern, por sua vez, é uma das atletas mais populares do plantel, especialista em jiu-jitsu e que também buscava há anos uma oportunidade de disputar o cinturão do UFC. Nascida nos EUA, Dern representa o Brasil e é a única atleta do top 6 do ranking que ainda não disputou o título.

Além das disputas de cinturões femininos, o UFC anunciou as três lutas mais importantes do card do UFC 322, em Nova York. Além de Valentina Shevchenko e Weili Zhang, que farã a co-luta principal, o evento contará com dois duelos de peso entre os meio-médios.

Na luta principal do show, Islam Makhachev e Jack Della Maddalena disputam o cinturão da divisão até 77 kg, enquanto que Carlos Prates e Leon Edwards mede forças de olho em um futo title shot. Enquanto o brasileiro é o nono do ranking, o inglês, ex-campeão da categoria, é o quarto da seleta lista.

Superluta feminina

O UFC 322, marcado para o dia 15 de novembro em Nova York, terá como atração principal a aguardada superluta entre Valentina Shevchenko e Weili Zhang. A campeã peso-mosca colocará o cinturão em jogo diante da chinesa, que decidiu subir de divisão após dominar as rivais no peso-palha.

O duelo promete ser um dos maiores combates femininos da história do MMA. Valentina é considerada por muitos como uma das maiores lutadoras de todos os tempos, enquanto Weili carrega a reputação de ser uma das campeãs mais agressivas e emocionantes do UFC. A luta representa um choque de estilos e deve ter repercussão mundial.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Virna Jandiroba e Mackenzie Dern disputam título vago do UFC

Copa do Brasil: veja todos os gols dos jogos de ida das quartas de final

Luisa Stefani e húngara Timea Babos estreiam com vitória no US Open

Coco Gauff abusa das duplas faltas e chora em quadra, mas derrota machucada croata no US Open

Presidente Lula e ministro Fufuca recebem medalhistas do Mundial de Ginástica Rítmica

Gauff chora em quadra, mas se recupera e vai à terceira rodada do US Open

Juba pede manutenção de boa fase do Bahia e projeta volta contra o Fluminense

Após derrota, Canobbio mira classificação do Fluminense no Maracanã: "Estamos vivos"

Fluminense tem gol e pênalti anulados e vê Bahia largar em vantagem na Copa do Brasil

Fluminense toma gol no fim, e Bahia abre vantagem nas quartas de final da Copa do Brasil

Bahia sofre, mas vence Flu em casa com assistência do convocado Jean Lucas