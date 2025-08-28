Topo

Esporte

Veja números de Luca Meirelles, joia do Santos a caminho do Shakhtar Donetsk

28/08/2025 07h00

O Santos encaminhou nesta quarta-feira a venda de mais uma promessa formada em suas categorias de base. O jovem Luca Meirelles, de 18 anos, está preste a ser comprado pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por 12 milhões de euros (cerca de R$ 75 milhões). A Gazeta Esportiva reuniu alguns números do atacante, que será o 13º brasileiro no elenco ucraniano.

De acordo com dados do Flashscore, Luca Meirelles foi um dos principais destaques recentes do Peixe. No sub-17 de 2024, ele marcou 14 gols em 9 jogos e ainda participou da Copinha, distribuindo uma assistência em sua estreia.

Neste ano, ele brilhou no sub-20, balançando as redes 13 vezes em 10 partidas e sendo decisivo nos três clássicos contra Palmeiras, Corinthians e São Paulo, garantindo a artilharia da competição. Na equipe profissional, também disputou o Campeonato Paulista, onde anotou uma assistência.

Raul Baretta / Santos FC.

Convocado para o Brasil

Convocado para a Seleção Brasileira sub-20 na fase final de preparação para o Mundial do Chile, Luca tem mostrado personalidade em jogos decisivos. Natural de Goiânia, o jovem chegou ao Santos com apenas 10 anos e tinha contrato profissional até o fim de 2029.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Único algoz de Maurício Ruffy, Manoel Sousa promete balançar o peso-leve do UFC

André Silva trabalha no REFFIS, e São Paulo avalia tratamento

Hugo, do Corinthians, repudia agressão de torcedor e cobra: "Que não passe impune"

Abel promove rodízio na lateral direita do Palmeiras e acirra disputa entre Giay e Khellven

Veja números de Luca Meirelles, joia do Santos a caminho do Shakhtar Donetsk

Champions define 36 classificados para fase de liga; veja onde assistir ao sorteio

Athletico-PR x Corinthians: em súmula, árbitro relata agressão a Hugo e copos atirados

Santos pode entrar na zona de rebaixamento na próxima rodada do Brasileirão; veja cenários

Cédric Soares fala sobre ambições do São Paulo para a temporada: "Terminar o ano com orgulho"

Moicano discorda de Khabib e vê Topuria favorito em possível duelo com Tsarukyan

Palmeiras busca igualar melhor sequência de vitórias para reforçar boa fase no Brasileiro