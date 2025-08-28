Veja números de Luca Meirelles, joia do Santos a caminho do Shakhtar Donetsk

O Santos encaminhou nesta quarta-feira a venda de mais uma promessa formada em suas categorias de base. O jovem Luca Meirelles, de 18 anos, está preste a ser comprado pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por 12 milhões de euros (cerca de R$ 75 milhões). A Gazeta Esportiva reuniu alguns números do atacante, que será o 13º brasileiro no elenco ucraniano.

De acordo com dados do Flashscore, Luca Meirelles foi um dos principais destaques recentes do Peixe. No sub-17 de 2024, ele marcou 14 gols em 9 jogos e ainda participou da Copinha, distribuindo uma assistência em sua estreia.

Neste ano, ele brilhou no sub-20, balançando as redes 13 vezes em 10 partidas e sendo decisivo nos três clássicos contra Palmeiras, Corinthians e São Paulo, garantindo a artilharia da competição. Na equipe profissional, também disputou o Campeonato Paulista, onde anotou uma assistência.

Raul Baretta / Santos FC.

Convocado para o Brasil

Convocado para a Seleção Brasileira sub-20 na fase final de preparação para o Mundial do Chile, Luca tem mostrado personalidade em jogos decisivos. Natural de Goiânia, o jovem chegou ao Santos com apenas 10 anos e tinha contrato profissional até o fim de 2029.