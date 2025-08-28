Vasco teve pênalti não marcado contra o Botafogo? Colunistas debatem

O Vasco foi prejudicado pela arbitragem ao não ter um pênalti marcado a seu favor no clássico contra o Botafogo, em São Januário, na Copa do Brasil?
No De Primeira, Paulo Vinícius Coelho, Bruno Braz e Igor Siqueira debateram o lance, trouxeram a posição da CBF e criticaram os critérios da arbitragem para bola na mão.
Vou dar uma informação primeiro que é importante: a CBF promete para os próximos dias ou semanas divulgar uma cartilha sobre bola na mão porque entende que os especialistas, como Paulo César de Oliveira, estão interpretando errado. Dentro da CBF entende esse entendimento, então não tem consenso nem entre a CBF e os comentaristas de arbitragem. E vai sair uma cartilha.
Eu entendi que foi pênalti porque o Daronco diz que bateu no peito e no peito não bateu, bateu no braço. O braço está um pouquinho pra fora, por isso que eu interpreto como pênalti.
Paulo Vinicius Coelho
Igor Siqueira explicou a decisão da arbitragem: "O ponto da discussão é se a bola pegou mais no braço aberto ou pegou mais próximo do fechamento do braço, próximo ao corpo. E na visão da equipe de arbitragem, quando essa bola bate nessa região, é como se, beleza, vamos dizer que não tivesse o braço, ia bater onde? Na leitura dos árbitros, ela bateria no corpo, então por isso que eles não marcaram pênalti".
Bruno Braz analisou a reação do Vasco após o lance. "A gente ficou curioso para saber qual seria a reação do Vasco em relação à possível mão do Marlon Freitas. Quem deu a entrevista se posicionou achando que foi pênalti, mas não foi uma reação muito de revolta, não teve aquela coisa de nota oficial, do presidente Pedrinho indo para a coletiva reclamar. O Diniz deu um ponto de vista e questionou o critério da arbitragem brasileira, citando um pênalti contra o Vasco no jogo contra o Juventude, do Piton, antes de um minuto de jogo, num lance parecido que o juiz deu pênalti".
