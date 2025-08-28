Topo

Vasco se reapresenta e inicia preparação para enfrentar o Sport

28/08/2025 19h26

O Vasco se reapresentou na tarde desta quinta-feira e iniciou os treinamentos no CT Moacyr Barboza com foco no duelo diante do Sport, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola na Ilha do Retiro, em Recife, neste domingo (31), às 20h30 (de Brasília).

O Cruzmaltino vem de empate contra o Botafogo, por 1 a 1, em São Januário, na última quarta-feira, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O gol do Gigante da Colina saiu dos pés de Jair, enquanto o tento do Glorioso foi marcado por Arthur Cabral.

Já no Brasileirão, o Vasco soma 19 pontos e se encontra, atualmente, na 16ª colocação, com 20 jogos disputados. Os cariocas possuem a mesma pontuação do Vitória, primeira equipe na zona de rebaixamento da competição.

O duelo contra o Sport, desta forma, é visto como fundamental para uma retomada vascaína no Brasileirão. Isso porque a equipe vem de duas derrotas na competição: Juventude (2 a 0) e Corinthians (3 a 2).

Programação semanal do Vasco

O Vasco da Gama volta aos treinos na manhã desta sexta-feira (29), novamente no CT Moacyr Barbosa. Já no sábado (30), as atividades acontecem também pela parte inicial do dia, no mesmo local. Após o treino, a equipe viaja do Rio de Janeiro para Recife.

Por fim, no domingo (31), o time enfrenta o Sport às 20h30, na Ilha do Retiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

