'Vasco mereceu vencer Botafogo': Colunistas analisam clássico carioca

O empate em 1 a 1 entre Vasco e Botafogo, na Copa do Brasil, não fez jus ao que foi a partida, opinaram Fabíola Andrade e Juca Kfouri, no Fim de Papo.

Para os colunistas, o Vasco foi melhor em campo e poderia ter saído com uma vantagem de São Januário. A partida de volta, que será no Nilton Santos, está marcada para o dia 11 de setembro.

Fabíola: John foi destaque de Vasco x Botafogo

No jogo de hoje tem que se falar do John. O que ele defendeu nos primeiros dez minutos do segundo tempo foi uma barbaridade. Era para o Vasco ter saído com uma vantagem dessa primeira partida e administrar na segunda. Seria mais tranquilo para um time que pensa em não cair [no Brasileiro].

Fabíola Andrade

Juca: Vasco mereceu vencer Botafogo

O Vasco é capaz de fazer ou de não fazer como contra o Corinthians e o Juventude depois de ter feito o que fez contra o Santos. [...] De fato, depois de empatar o jogo, Vasco foi melhor que o Botafogo o tempo todo - no final do primeiro tempo e no segundo tempo todo. Merecia ter saído com a vitória.

Juca Kfouri

