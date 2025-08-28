Topo

Esporte

Vasco chega a um acordo por contratação de zagueiro colombiano Cuesta

Carlos Cuesta, zagueiro colombiano que estava no Galatasaray, vai para o Vasco - Reprodução/Instagram/carlos_f20
Carlos Cuesta, zagueiro colombiano que estava no Galatasaray, vai para o Vasco Imagem: Reprodução/Instagram/carlos_f20
do UOL

César Luis Merlo

Copaboração para o UOL

28/08/2025 10h28

O Vasco chegou a um acordo verbal para a contratação do zagueiro colombiano Carlos Cuesta. O jogador chegará do Galatasaray por empréstimo de um ano, com opção de compra de 6 milhões de dólares (R$ 32,6 milhões).

Cuesta esteve muito perto de continuar sua carreira no futebol russo, mas o negócio fracassou no último minuto. Diante dessa situação, o Vasco, que vinha trabalhando em sua contratação há várias semanas, acelerou as negociações e conseguiu fechar o negócio.

