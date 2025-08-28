Único algoz de Maurício Ruffy, Manoel Sousa promete balançar o peso-leve do UFC

A noite da última terça-feira (26) foi de conquista para Manoel Sousa, conhecido como 'Manumito'. O peso-leve (70 kg) brasileiro superou momentos complicados diante do mexicano Cristian Pérez e garantiu seu contrato com o UFC ao vencer por nocaute técnico no terceiro round, em mais uma edição do 'Contender Series'.

Agora oficialmente integrante do elenco do Ultimate, o cearense não esconde a confiança no impacto que pode causar dentro de uma das divisões mais competitivas da organização. Em entrevista exclusiva à Ag Fight, o atleta mandou um recado direto, destacando sua vitória sobre Maurício Ruffy - que faz dele o único algoz do promissor peso-leve da equipe 'Fighting Nerds' no MMA profissional - e deixando claro que pretende causar estrago na nova casa.

"Eu sei que o peso-leve é muito disputado, mas eu já bati em um cara que tem um nome grande aí e todo mundo sabe quem é (Maurício Ruffy). Estou aqui para mostrar que eu não sou só mais um. Vou fazer um estrago nessa categoria", afirmou Manumito.

Susto e virada

O triunfo foi a 13ª vitória na carreira de Manumito, que demonstrou resistência, explosão e capacidade de adaptação após dois rounds equilibrados. O lutador celebrou a performance e valorizou a superação no momento decisivo do confronto.

"Estou feliz demais com a minha performance, com a luta que eu fiz. Consegui aplicar o que eu treinei. O moleque conseguiu me surpreender no segundo round. Como a gente entra para dar um show, para mostrar para o Dana White que a gente quer muito esse contrato, ele realmente me surpreendeu entrando em queda, mas eu consegui reverter no terceiro round e nocautear", comemorou.

Além de Manumito, outros dois brasileiros também garantiram contrato com o UFC no episódio mais recente do Contender. O peso-pena (66 kg) Márcio Barbosa, o 'Ticotô', venceu Damon Wilson por nocaute, enquanto Ryan Gandra brilhou na luta principal ao nocautear Trent Miller em menos de três minutos de combate.

