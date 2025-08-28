UFC encaminha luta entre Valter Walker e Mohammed Usman para card no Rio

Aos poucos o card do UFC Rio vai ganhando forma. E ao que tudo indica, uma nova luta está prestes a ser confirmada para o evento marcado para o dia 11 de outubro, na 'Cidade Maravilhosa'. De acordo com a 'ESPN Brasil', o carioca radicado na Rússia Valter Walker deve voltar à sua cidade natal para enfrentar o nigeriano Mohammed Usman.

A informação foi confirmada pelo próprio peso-pesado brasileiro, através do seu perfil oficial no 'Instagram' (clique aqui). Inclusive, na publicação, Valter destacou sua volta à 'casa' e brincou sobre a possibilidade de conquistar sua quarta vitória por finalização, via chave-de-pé, consecutiva - ampliando uma marca que já é histórica na organização.

"O carioca está voltando para casa! O tetra vem? O que vocês acham?", perguntou Valter aos seus seguidores.

Após estrear no Ultimate com derrota, para Lukasz Brzeski, Valter Walker engatou uma sequência de três triunfos consecutivos que o levou ao top 15 dos pesos-pesados. Por sua vez, Mohammed Usman vem de vitória sobre Hamdy Abdelwahab, em junho deste ano, depois de amargar dois reveses seguidos.

Irmãos menos famosos

Curiosamente, Valter e Mohammed chegaram ao Ultimate conhecidos como irmãos menos famosos de lutadores já consolidados no plantel do maior evento de MMA do mundo. O brasileiro tem o meio-pesado (93 kg) Johnny Walker como irmão mais velho, enquanto o nigeriano divide a responsabilidade de representar a família Usman com o ex-campeão meio-médio (77 kg) Kamaru.

