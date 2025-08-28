UFC encaminha Luana Santos vs Darya Zheleznyakova para o dia 8 de novembro

Mais uma lutadora brasileira está escalada para atuar no evento do UFC programado para o dia 8 de novembro, em Las Vegas (EUA). De acordo com a apuração da equipe de reportagem da Ag Fight com fontes próximas à organização, além de Mayra 'Sheetara' e Jacqueline Cavalcanti, que medem forças no card em questão, a paulista Luana Santos também deve entrar em ação no show, em duelo contra a atleta russa Darya Zheleznyakova, válido pelo peso-galo (61 kg).

Aos 25 anos, Luana é vista como uma grande promessa do MMA nacional. E os resultados da atleta paulista dentro do octógono corroboram tal status. Afinal de contas, até o momento, a faixa-preta de judô venceu quatro dos cinco combates disputados no Ultimate, incluindo um triunfo por finalização sobre a compatriota Tainara Lisboa em sua última apresentação, em maio.

Por sua vez, Darya venceu dois dos três combates disputados por ela na principal organização de MMA do mundo. Sua única derrota no Ultimate veio diante da grappler argentina Ailín Pérez, em setembro do ano passado, por finalização - uma boa notícia para sua próxima rival, tendo em vista que a lutadora brasileira é especialista na luta agarrada.

Mudança definitiva?

O combate contra Darya Zheleznyakova marcará a segunda vez consecutiva que Luana Santos atuará no peso-galo, categoria na qual a própria lutadora paulista já deixou claro que se vê competindo no futuro de forma definitiva. Portanto, fica a dúvida se a mudança do peso-mosca (57 kg) para a divisão até 61 kg já pode ser considerada permanente.

