Trio GYM de volta em Corinthians x Palmeiras? Dorival adota cautela

A partida contra o Athletico-PR, nesta quarta-feira, pelas quartas de final da Copa do Brasil, marcou o retorno de Memphis Depay no Corinthians. Recuperado de lesão, o holandês entrou no segundo tempo e acendeu a esperança da torcida alvinegra de ver o trio GYM de volta no próximo compromisso da equipe.

Com o meia Rodrigo Garro à disposição e Memphis retornando, resta somente a volta do atacante Yuri Alberto para que o trio possa ser reeditado. O camisa 9, no momento, se recupera de uma cirurgia de hérnia inguinal.

Dorival foi questionado se Yuri pode voltar a ser relacionado no clássico contra o Palmeiras, próximo desafio do time alvinegro nesta temporada. O técnico despistou e adotou tom cauteloso. Ele também lamentou as seguidas lesões que enfraqueceram o elenco do Corinthians.

"Temos que ter cuidado com todos. Estamos controlando a carga, às vezes até ultrapassando o limite diante das necessidades. Vamos aguardar os possíveis retornos, caso possamos tê-los, serão importantes. Temos que ter cuidado para não termos novos afastamentos, principalmente nesta sequência que teremos. Nosso elenco é enxuto, temos dificuldades, os problemas têm aumentado. A cada semana temos lesões, o que nos tira a possibilidade de termos todos à disposição", afirmou.

O prazo inicial para a volta de Yuri Alberto aos gramados era de quatro a oito semanas. Ele, vale dizer, ainda não deu início às atividades com bola no CT Dr. Joaquim Grava.

Memphis, por sua vez, surpreendeu em seu tratamento. O retorno do holandês era esperado para o início do mês de setembro, mas o camisa 10 conseguiu antecipar o prazo. Já Garro voltou a reclamar de dores no joelho e tem sido preservado por Dorival, quando possível.

O técnico do Corinthians tem três dias de preparação para definir se o trio GYM poderá ficar à disposição no Derby, que está agendado para domingo. O embate, válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, será disputado na Neo Química Arena, a partir das 18h30 (de Brasília).

O Timão chega embalado por duas vitórias consecutivas na temporada. O clássico marcará o reencontro dos rivais menos de um mês após o confronto pelas oitavas de final da Copa do Brasil, vencido pelo clube do Parque São Jorge.