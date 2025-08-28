Transmissão ao vivo do sorteio da Champions: veja onde assistir ao vivo
Os confrontos da chamada "fase da liga" da Champions League serão definidos na tarde de hoje, às 13h (de Brasília), em Mônaco, na França.
Onde assistir? TNT (TV fechada) e Max (streaming —sujeito às condições da plataforma).
Assim como na temporada passada, a Champions contará com 36 clubes e primeira fase por pontos corridos. A fase de grupos foi substituída por uma classificação geral, onde todos os clubes disputam oito jogos, sendo quatro em casa e quatro fora.
Os oito primeiros colocados avançam às oitavas de final e os times entre nono e 24º disputam um playoff. As oito vagas restantes para o mata-mata serão seladas em jogos de ida de volta.
A fase mata-mata permanece igual, assim como a final em jogo único e campo neutro. Oitavas, quartas e semifinais acontecem em jogos de ida e volta.
O local da decisão está confirmado. A final desta edição vai acontecer na Puskas Arena, em Budapeste, na Hungria, no dia 30 de maio de 2026.
A divisão de potes no sorteio
Pote 1
- Paris Saint-Germain (FRA)
- Real Madrid (ESP)
- Manchester City (ING)
- Bayern de Munique (ALE)
- Liverpool (ING)
- Inter de Milão (ITA)
- Chelsea (ING)
- Borussia Dortmund (ALE)
- Barcelona (ESP)
Pote 2
- Arsenal (ING)
- Bayer Leverkusen (ALE)
- Atlético de Madrid (ESP)
- Benfica (POR)
- Club Brugge (BEL)
- Atalanta (ITA)
- Villarreal (ESP)
- Juventus (ITA)
- Eintracht Frankfurt (ALE)
Pote 3
- Tottenham (ING)
- PSV Eindhoven (HOL)
- Ajax (HOL)
- Napoli (ITA)
- Sporting (POR)
- Olympiacos (GRE)
- Slavia Praga (TCH)
- Olympique de Marselha (FRA)
- Bodo/Glimt (NOR)
Pote 4
- Monaco (FRA)
- Qarabag (AZE)
- Galatasaray (TUR)
- Union Saint-Galloise (BEL)
- Pafos (CHP)
- Kairat (CAZ)
- Athletic Bilbao (ESP)
- Newcastle (ING)
- Copenhague (DIN)
