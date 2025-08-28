Topo

Transmissão ao vivo de Bahia x Fluminense pela Copa do Brasil: veja onde assistir

28/08/2025 18h00

Bahia e Fluminense medem forças na noite de hoje, às 19h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Onde assistir? A transmissão ao vivo do jogo será feita pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

O Bahia eliminou o Retrô. Após vencer em casa por 3 a 2, a equipe de Rogério Ceni ficou no empate sem gols na volta e avançou à próxima fase.

O Fluminense passou pelo Internacional. A equipe de Renato Gaúcho venceu por 2 a 1, no Maracanã, e empatou em 1 a 1, em Porto Alegre.

Chaveamento do mata-mata está decidido. Quem avançar no confronto terá pela frente o vencedor do clássico entre Vasco e Botafogo.

Bahia x Fluminense -- Copa do Brasil

  • Data e hora: 28 de agosto, às 19h30 (de Brasília)
  • Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
  • Transmissão: sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)

