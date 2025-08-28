Homem é preso por racismo em Athletico x Corinthians; invasor será intimado

A Polícia Civil do Paraná realizou duas ações durante a vitória do Corinthians sobre o Athletico por 1 a 0, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, na Ligga Arena, ontem. Um torcedor foi preso em flagrante por injúria racial, e o invasor que agrediu o goleiro Hugo Souza será intimado.

O que aconteceu

A polícia prendeu um homem de 47 anos, que estava na torcida do Athletico, por injúria racial. "Preto, vagabundo de merda, não serve para nada", disse o torcedor em direção a um jogador do próprio time.

O homem está no sistema penitenciário e à disposição da Justiça. A pena para este crime é de dois a cinco anos de prisão.

A polícia ainda registrou um Boletim de Ocorrência contra o torcedor do Athletico que invadiu o gramado e agrediu o goleiro Hugo Souza. Ele foi identificado, levado à delegacia e depois liberado.

A PCPR afirmou ao UOL que ele será intimado a comparecer à delegacia para prestar esclarecimentos em breve. Ela não quis informar a identidade do invasor.

Invasão é relatada na súmula

O árbitro Wilton Pereira Sampaio relatou a invasão do torcedor do Athletico na súmula da partida.

Aos 52 minutos do segundo tempo, um torcedor da equipe mandante invadiu o campo de jogo indo em direção ao goleiro Sr. Hugo de Souza Nogueira, da equipe do Corinthians, e desferindo um empurrão, sendo contido em seguida por atletas e seguranças. Wilton Pereira Sampaio, em súmula

O árbitro ainda relatou que copos descartáveis foram arremessados no gramado enquanto a invasão acontecia. Posteriormente, na saída da equipe de arbitragem de campo, o mesmo ato aconteceu.

Corinthians vence e larga na frente

O Corinthians contou com gol de Gui Negão para vencer o Athletico por 1 a 0. Com o resultado, o Timão pode até empatar no jogo de volta, em São Paulo, para avançar à semifinal.

A partida será disputada somente no dia 10 de setembro, na Neo Química Arena. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília).