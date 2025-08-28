The Rock relata insegurança ao interpretar Mark Kerr no cinema: "Será que consigo?"

Conhecido mundialmente por interpretar personagens carismáticos e imbatíveis, Dwayne 'The Rock' Johnson decidiu romper com a imagem do herói invencível ao aceitar o papel de Mark Kerr no filme 'The Smashing Machine'. Inspirado na trajetória real do ex-campeão de MMA e sua luta contra o vício em analgésicos, o projeto representa um divisor de águas na carreira do astro - e também um desafio inédito.

Em entrevista à revista 'Vanity Fair', o ator revelou que - pela primeira vez em muitos anos - sentiu medo diante do desafio de interpretar um personagem. Segundo ele, essa insegurança pode até ter sido o motivo pelo qual propostas mais dramáticas demoraram a surgir.

"Foi muito real. Eu não sentia isso havia muito, muito, muito tempo, aquele medo de pensar: 'Não sei se consigo fazer isso. Será que consigo?'. Percebi que talvez essas oportunidades não estivessem vindo até mim porque eu tinha medo de explorar essas coisas", declarou.

A entrega emocional foi um dos pilares centrais de sua atuação. O próprio Johnson contou como mergulhar em um papel tão denso e complexo o transformou como artista. O enredo, que vai além da carreira nos ringues, toca em questões como vício, dor emocional e relações afetivas conturbadas.

"Eu estava faminto por uma oportunidade de fazer algo cru, intenso, de me rasgar por dentro. E, de repente, The Smashing Machine apareceu. Eu sentava na frente do espelho por três a quatro horas e via tudo se transformar. Eram uns 13 ou 14 tipos de próteses. Sutis, mas impactantes. Quando chegava no set, eu era o Mark Kerr. Sentia isso no andar, no olhar, na forma de falar", completou.

The Smashing Machine estreia no Festival de Veneza na próxima segunda-feira, dia 1º de setembro. Com Johnson no papel principal, o filme promete revelar um lado até então inédito do astro - muito além da força física e da persona de "Máquina de Esmagar".

Hall da Fama

Mark Kerr foi introduzido no Hall da Fama do UFC em junho deste ano. Vencedor dos torneios dos pesos-pesados no UFC 14 e UFC 15, ele se tornou um dos poucos atletas a conquistar mais de um título nesse formato na história da organização. Pela 'Ala Pioneiros', o veterano foi homenageado sob aplausos e recebeu o troféu das mãos de Dwayne Johnson.

