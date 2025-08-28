Técnico do Athletico-PR, Odair Hellmann é expulso após fim de jogo e detona árbitro: "Sabia que ia ter problema"

O Athletico-PR teve uma noite difícil nesta quarta-feira. Atuando na Ligga Arena, o Furacão foi derrotado pelo Corinthians por 1 a 0, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. Após a partida, o árbitro Wilton Pereira Sampaio expulsou o técnico Odair Hellmann, que criticou veementemente o juiz na coletiva pós-jogo.

Fim de jogo na Arena da Baixada. Segunda partida das quartas de final será no dia 10/09, na Neo Química Arena. #Athletico #CAPxSCCP pic.twitter.com/N12FQbsuUG ? Athletico Paranaense (@AthleticoPR) August 28, 2025

Na visão de Hellmann, o gol de empate do Athletico-PR, anulado por toque de mão, deveria ser validado.

"Na minha visão foi um lance involuntário. Eu não sei dizer se foi pênalti, mas tem uma carga nas costas do Viveros. Por isso ele caiu, não deu um tapa na bola porque quis. Não foi ele (Viveros) que fez o gol, foi o Dudu. Então, na minha opinião é gol. Mas eu sabia que ia ter problema no jogo. Quando foi escalado esse cidadão (Wilton), eu sabia que ia ter problema", disse Hellmann.

Fotos: Rodrigo Coca / Agência Corinthians

Sem Odair Hellmann, o Athletico-PR tentará sua classificação no jogo de volta, na Neo Química Arena, em Itaquera. As equipes voltam a se enfrentar em São Paulo no dia 10 de setembro, quarta-feira, às 21h30 (de Brasília).