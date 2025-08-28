SP Open define últimos convites e terá sete brasileiras na chave principal

Previsto para o início de setembro, o SP Open divulgou seus últimos convites de simples nesta quinta-feira. O torneio contará com um total de sete tenistas brasileiras na chave principal.

Ana Candiotto, que participou da equipe brasileira na fase classificatória da Billie Jean King Cup, ganhou uma vaga na chave principal. A tenista de 21 anos já foi campeã de seis torneios juvenis, entre simples e duplas, e chegou ao top 100 júnior. Em 2024, teve seu maior resultado como profissional, conquistando o título do W15 de Mogi das Cruzes.

ANA CANDIOTTO NA CHAVE PRINCIPAL DO SP OPEN! ?? Os últimos convites das chaves de simples foram definidos! Ana Candiotto é a sétima brasileira confirmada na chave principal! Vamos torcer muito pelas nossas tenistas! ? pic.twitter.com/YY9tEOh3Dx ? SP Open (@spopenoficial) August 28, 2025

"Estou muito feliz com o convite para o SP Open, meu primeiro WTA 250. Vai ser muito especial, em casa. Vou estar com a minha equipe, com a família, com amigos e todo mundo que me apoia. Conto muito com a torcida de vocês. Vai ser incrível", afirmou a jovem.

Além de Candiotto, Bia Haddad, Laura Pigossi, Carol Meligeni, Luiza Fullana, Victória Barros e Nauhany Silva têm presença garantida na chave principal.

Já no qualifying, o Brasil será representado por Pietra Rivoli, campeã do Roland Garros Junior Series em 2025, e Luisa Stefani, que faz seu retorno às chaves simples após mais de dois anos.

"Gostaria de agradecer o convite para jogar o quali do SP Open. Será muito especial jogar pela primeira vez um WTA 250. Espero aproveitar a oportunidade ao máximo e, quem sabe, conseguir jogar a chave principal", disse Pietra.