Topo

Esporte

SP Open define últimos convites e terá sete brasileiras na chave principal

28/08/2025 18h07

Previsto para o início de setembro, o SP Open divulgou seus últimos convites de simples nesta quinta-feira. O torneio contará com um total de sete tenistas brasileiras na chave principal.

Ana Candiotto, que participou da equipe brasileira na fase classificatória da Billie Jean King Cup, ganhou uma vaga na chave principal. A tenista de 21 anos já foi campeã de seis torneios juvenis, entre simples e duplas, e chegou ao top 100 júnior. Em 2024, teve seu maior resultado como profissional, conquistando o título do W15 de Mogi das Cruzes.

"Estou muito feliz com o convite para o SP Open, meu primeiro WTA 250. Vai ser muito especial, em casa. Vou estar com a minha equipe, com a família, com amigos e todo mundo que me apoia. Conto muito com a torcida de vocês. Vai ser incrível", afirmou a jovem.

Além de Candiotto, Bia Haddad, Laura Pigossi, Carol Meligeni, Luiza Fullana, Victória Barros e Nauhany Silva têm presença garantida na chave principal.

Já no qualifying, o Brasil será representado por Pietra Rivoli, campeã do Roland Garros Junior Series em 2025, e Luisa Stefani, que faz seu retorno às chaves simples após mais de dois anos.

"Gostaria de agradecer o convite para jogar o quali do SP Open. Será muito especial jogar pela primeira vez um WTA 250. Espero aproveitar a oportunidade ao máximo e, quem sabe, conseguir jogar a chave principal", disse Pietra.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

São Paulo: Lucas passará por artroscopia no joelho após relatar incômodo

Athletico-PR registra B.O. contra torcedor que agrediu Hugo Souza e repudia ato

Confira a lista de convocados do Brasil para o Mundial de Atletismo

KTO Minas anuncia contratação de ala com passagem pela NBA

Seleção brasileira masculina de basquete bate República Dominicana e vai à semi na Americup

UFC encaminha Luana Santos vs Darya Zheleznyakova para o dia 8 de novembro

Lucas Moura vai passar por artroscopia no joelho após acusar dores no São Paulo

CBF define árbitro do clássico entre Corinthians e Palmeiras pelo Brasileirão

Ex-Liverpool, Roberto Firmino marca pela primeira vez pelo Al Sadd

Brasil vence República Dominicana e avança às semifinais da Americup de basquete masculino

SP Open define últimos convites e terá sete brasileiras na chave principal