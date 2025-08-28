PSG tem 'tabela da morte', e Real cruza Europa: a 1ª fase da Champions
A Uefa sorteou hoje todos os confrontos das 36 equipes presentes na primeira fase da Liga dos Campeões. A chamada "fase de liga" inicia no dia 16 de setembro.
Os confrontos foram definidos com auxílio de um computador, e times de mesmo país não podem se enfrentar. Cada time fará quatro jogos como mandante e outros quatro como visitantes. Os oito primeiros colocados avançam direto para as oitavas de final, enquanto os times da nona à 24ª colocação disputam um playoff.
Quem cada time enfrentará na 1ª fase
Bayern de Munique: Chelsea, PSG, Brugge, Arsenal, Sporting, PSV, Union SG e Pafos
Chelsea: Barcelona, Bayern, Benfica, Atalanta, Ajax, Napoli, Pafos e Qarabag
Real Madrid: Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, Olympique de Marselha, Olympiacos, Monaco, Kairat Almaty
Inter de Milão: Liverpool, B. Dortmund, Arsenal, Atl. de Madri, Slavia Praga, Ajax, Kairat Almaty e Union SG
B. Dortmund: Inter de Milão, Manchester City, Villarreal, Juventus, Bodo Glint, Tottenham, Athletic Bilbao e Copenhagen
Liverpool: Real Madrid, Inter de Milão, Atl. de Madri, E. Frankfurt, PSV, Olympique de Marselha, Qaravag e Galarasaray
Barcelona: PSG, Chelsea, E. Frankfurf, Club Brugge, Olympiacos, Slavia Praga, Copenhagen, Newcastle
PSG: Bayern de Munique, Barcelona, Atalanta, Bayer Leverkusen, Tottenham, Sporting, Newcastle, Ath. Bilbao
Manchester City: B. Dortmund, Real Madrid, Bayer Leverkusen, Villarreal, Napoli, Bodo Glimt, Galatasaray, Monaco
Bayer Leverkusen: PSG, Manchester City, Villarreal, Benfica, PSV, Olympiacos, Newcastle, Copenhagen
Arsenal: Bayern de Munique, Inter de Milão, Atl. de Madri, Club Brugge, Olympiacos, Slavia Praga, Kairat Almaty, Atl. Bilbao
Atalanta: Chelsea, PSG, Club Brugge, E. Frankfurt, Slavia Praga, Olympique de Marselha, Atl. Bilbao, Union SG
Benfica: Real Madrid, Chelsea, Bayer Leverkusen, Juventus, Napoli, Ajax, Qarabah, Newcastle
Club Brugge: Barcelona, Bayern de Munique, Arsenal, Atalanta, Olympique de Marselha,Sporting, Monaco, Kairat
E. Frankfurt: Liverpool, Barcelona, Atl. de Madri, Tottenham, Napoli, Galarasaray, Qarabag
Juventus: B. Dortmund, Real Madrid, Benfica, Villarreal, Sporting, Bodo Glimt, Pafos, Monaco
Villarreal: Manchester City, Dortmund, Juventus, Leverkusen, Ajax, Tottenham, Copenhagen, Pafos
Atlético de Madrid: Inter de Milão, Liverpool, Frankfurt, Arsenal, Bodo/Glimt, PSV, Union SG, Galatasaray
Olympique de Marselha: Liverpool, Real, Atalanta, Brugge, Ajax, Sporting, Newcastle, Union SG
Tottenham: B. Dortmund, PSG, Villarreal, E. Frankfurt, Slavia Praga, Bodo Glimt, Compenhagen, Monaco
Bodo Glimt: M. City, B. Dortmund, Juventus, Atl, de Madri, Tottenham, Slavia Praga, Monaco, Galatasaray
Sporting: PSG, Bayern de Munque, Club Brugge, Juventus, Olympique de Marselha, Napoli, Kairat Almaty, Ath. Bilbao
Olympiacos: Real Madrid, Barcelona, Bayer Leverkusen, Arsenal, PSV, Ajax, Pafos, Kairat Almaty
Ajax: Inter de Milão, Chelsea, Benfica, Villarreal, Olympiacos, Olympique de Marselha, Galarasaray, Qarabag
Slavia Praga: Barcelona, Inter de Milão, Arsenal, Atalanta, Bodo Glimt, Tottenham, Ath. Bilbal, Pafos
PSV: Bayern de Munique, Liverpool, Atletico de Madrid, Leverkusen, Napoli, Olympiacos, Union SG, Newcastle
Napoli: Chelsea, City, Frankfurt, Benfica, Sporting, PSV, Qarabag, Copenhagen
Athletic Bilbao: PSG, Dortmund, Arsenal, Atalanta), Sporting, Slavia Praga, Qarabag, Newcastle
Monaco: City, Real Madrid, Juventus, Brugge, Tottenham, Bodo Glimt, Galatasaray, Pafos
Qarabag: Chelsea (Casa), Liverpool (Fora), Frankfurt (Casa), Benfica (Fora), Ajax (Casa), Napoli (Fora), Copenhagen (Casa), Athletic Bilbao (Fora)
Newcastle - Barcelona,PSG, Benfica, Leverkusen, PSV, Marseille, Athletic Bilbao , Union SG
Galatasaray: Liverpool, Manchester City, Atletico de Madrid, Frankfurt, Bodo/Glimbt, Ajax , Union SG, Monaco
Pafos - Bayern, Chelsea, Villarreal, Juventus, Slavia, Olympiacos, Monaco, Kairat
Union SG: Inter de Milão Bayern de Munique, Atalanta, Atletico de Madrid, Marseille, PSV, Newcastle, Galatasaray
(em atualização)
As datas da primeira fase da Champions
1ª rodada: 16 a 18 de setembro
2ª rodada: 30 de setembro a 1º de outubro
3ª rodada: 21 e 22 de setembro
4ª rodada: 4 e 5 de novembro
5ª rodada: 25 e 26 de novembro
6ª rodada: 9 e 10 de dezembro
7ª rodada: 20 e 21 de janeiro
8ª rodada: 28 de janeiro
Mudança nos mandos de campo
A Uefa acabou com o sorteio para definição dos mandos de campo das quartas e semifinais. Agora será considerado o desempenho dos clubes na primeira fase da Champions.
Os cabeças de chave, classificados entre 1º e 4º lugar na primeira fase, decidirão os confrontos em casa. A regra também se aplica aos confrontos pelas semifinais, onde os classificados em 1º e 2º na fase de liga fazem o jogo de volta como mandantes. A final acontece em jogo único e em campo neutro.
Caso um cabeça de chave seja eliminado no mata-mata, os times abaixo da tabela "roubam" a vantagem. Em outras palavras, caso um clube que termine a fase de liga entre os oito primeiros seja eliminado, os times que terminaram abaixo deste sobem de posição.
A alteração vale para as demais competições da Uefa, como Liga Europa, Liga Conferência e Liga dos Campeões Feminina.