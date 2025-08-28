Sinner saca mal, mas brilha nos break points e vai à 3ª fase no US Open

Na única vez que Jannik Sinner e Alexei Popyrin se enfrentaram antes desta quinta-feira, o australiano levou a melhor. O duelo foi em 2021, quando o italiano ainda era o número 18 do mundo. Hoje, como líder do ranking e atual campeão do US Open, Sinner garantiu que o resultado fosse bem diferente. Mesmo com baixo aproveitamento de primeiro serviço (51%), foi impecável nos cinco break points que enfrentou e saiu de quadra com uma vitória por 6/3, 6/2 e 6/2 que lhe valeu uma vaga na terceira rodada do torneio nova-iorquino.

Além de tentar defender o título, Sinner joga para manter a liderança do ranking. Ameaçado por Carlos Alcaraz, o italiano precisa vencer um jogo a mais do que o espanhol para sair de Nova York como número 1 do mundo. Seu próximo obstáculo será o canadense Denis Shapovalov (#29), que derrotou o francês Valentin Royer (#98) por 3 sets a 1.

Como aconteceu

Desde o começo, que Sinner tentaria impor seu jogo agressivo do fundo de quadra, colocando Popyrin na defensiva a maior parte do tempo. E foi exatamente o que o número 1 do mundo conseguiu já no segundo game da partida, quando conquistou a quebra de saque que fez a diferença na parcial.

O segundo set começou de forma parecida. Sinner atacava, e Popyrin tinha a opção de se defender ou correr riscos tentando ser mais agressivo ainda. Logo no terceiro game, com um erro não forçado do australiano, Jannik voltou a anotar uma quebra. Na prática, Popyrin teve uma chance de voltar na partida. No sexto game, teve três break points. Sinner, contudo, se salvou de todos, inclusive com um ace de segundo saque no último deles. Depois, cheio de confiança, quebrou o australiano mais uma vez e fechou o set em seguida.

Mesmo sacando mal (só 35% de aproveitamento de primeiro serviço no segundo set), Sinner jogava bem os pontos importantes e salvou mais dois break points no segundo game do terceiro set. A história do set anterior se repetiu aqui. Logo depois de salvar o serviço, Sinner quebrou Popyrin. A partir dali, o australiano já não mostrou capacidade de reação, e o número 1 disparou na frente outra vez.