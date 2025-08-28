São Paulo tem baixo aproveitamento fora de casa contra o Cruzeiro nos últimos dez jogos

Em grande fase no Campeonato Brasileiro, o São Paulo volta a campo neste sábado, às 21 horas (de Brasília), quando visita o Cruzeiro, pela 22ª rodada, no Mineirão. Nos últimos dez jogos como visitante diante da Raposa, o Tricolor tem apenas 36,67% de aproveitamento.

Nesse período, foram cinco vitórias do Cruzeiro, dois empates e apenas três vitórias do São Paulo. O último duelo entre as duas equipes no Mineirão aconteceu no dia 15 de setembro de 2024, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor levou a melhor com o gol solitário do jovem William Gomes.

Antes, o último triunfo do São Paulo sobre a equipe mineira em Belo Horizonte aconteceu no dia 29 de julho de 2018, pela 16ª rodada do Brasileirão. Com gols de Diego Souza e Everton, o Tricolor, comandado por Diego Aguirre, venceu por 2 a 0.

? Foco no próximo compromisso! No sábado (30), às 21h, o Tricolor visita o Cruzeiro, pela 22ª rodada do Brasileirão!#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/x8hXOdcEj8 ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 27, 2025

O São Paulo vive um ótimo momento no Campeonato Brasileiro. A equipe do técnico Hernán Crespo está invicta há oito rodadas, com seis vitórias e dois empates no período, e ocupa a 7ª posição, com 32 pontos conquistados.

Por outro lado, o Cruzeiro tem duas vitórias nos últimos seis jogos, além de dois empates e duas derrotas. Nesse período, a Raposa perdeu a liderança da competição e caiu para a 3ª posição, com 41 pontos.