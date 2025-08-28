Topo

Esporte

São Paulo negocia contratação do atacante Marcelo Ryan

28/08/2025 12h45

O São Paulo está negociando a contratação do atacante Marcelo Ryan, do Tokyo FC, do Japão. O clube busca a contratação de um centroavante ainda nesta janela de transferências.

Gazeta Esportiva apurou que a diretoria são-paulina negocia uma chegada por empréstimo do jogador até o fim do ano, com opção de compra. O nome de Marcelo foi estudado pelos analistas de desempenho do clube.

A chegada do centroavante reforçaria uma posição carente do elenco. No momento, o técnico Hernán Crespo conta apenas com Dinneno, já que André Silva, Calleri e Ryan Franciso estão entregues ao departamento médico.


Marcelo Ryan tem 23 anos e está emprestado ao time japonês pelo Sagan Tosu, também do Japão, com quem tem vínculo até o final de 2026. O empréstimo com o Tokyo FC se encerra em dezembro deste ano.

Na atual temporada, o atacante soma 25 gols marcados em 12 jogos disputados. Ele marcou os dois gols da vitória de seu time na última quarta-feira, contra o Urawa Reds.

Marcelo Ryan também soma passagens pelo Bahia, clube que o revelou, e Yokohama, do Japão. Pelo Tricolor de Aço, o atacante possui sete gols e uma assistência.

