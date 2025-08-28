Topo

São Paulo anuncia reforços para o time feminino; confira

28/08/2025 15h56

O São Paulo anunciou, nesta quinta-feira, dois reforços para o time feminino. A meia Darlene Reguera e a atacante Millene, que estavam na Ferroviária, assinaram com o Tricolor até o final da temporada. As duas reforçam a equipe na Copa do Brasil e na Copa Libertadores.

"É uma responsabilidade enorme vestir essa camisa. Chego pronta e preparada para corresponder em campo e entregar o meu melhor. As expectativas sempre são as melhores. Honrar o manto, ajudar dentro de campo e buscar títulos junto com minhas companheiras", disse Milene.

A atacante de 30 anos tem passagens por Atlético Mineiro, Wuhan Jianghan (China), Internacional e Corinthians. No ano passado, Milene foi campeã da Copa Libertadores, do Campeonato Brasileiro e da Supercopa do Brasil pelo Timão.

Ao todo, tem 14 títulos na carreira, incluindo a Copa América com a Seleção Brasileira, em 2018.

Em 2025, atacante defendeu as cores da Ferroviária e chega para reforçar o São Paulo na reta final da temporada.

Darlene Reguera

Aos 35 anos de idade, Darlene Reguera chega para defender o 11º clube na carreira.

A meia tem passagens por Rio Preto, Benfica (Portugal), Zaragoza (Espanha), Incheon Hyundai (Coreia do Sul), Marsala (Itália), SV Neulengbach (Áustria), ST. Polten (Áustria), Changchun Dazhong (China), Flamengo e Ferroviária.

"É uma alegria enorme vestir a camisa do São Paulo, um clube gigante. Estou muito feliz e motivada com esse novo desafio", disse a atleta sobre vestir a camisa do Tricolor. Quero ajudar o time a conquistar grandes resultados, crescer junto com a equipe e dar sempre o meu melhor em campo", disse Darlene Reguera.

A jogadora estava na Ferroviária desde janeiro de 2024 e disputou a Copa Libertadores. Ao todo, Darlene tem 16 títulos na carreira. Pela Seleção Brasileira, a meia conquistou a Copa América em 2014 e a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos em 2015. Nesse ano, ainda disputou a Copa do Mundo.

Calendário

O São Paulo volta a campo neste domingo, às 10h30 (de Brasília), quando visita o Corinthians, pela partida de volta da semifinal do Campeonato Brasileiro feminino, no Canindé. O Timão venceu o primeiro jogo por 2 a 0.

