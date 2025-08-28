Zagueiro recusa vir ao Brasil, e Santos tenta contratar outro argentino

O Santos já definiu um novo alvo após a negociação com o zagueiro Tomas Palacios melar e está atrás de Zaid Romero, outro defensor argentino, que está no futebol belga.

O Peixe apresentou uma proposta ao Club Brugge de empréstimo de um ano com obrigação de compra. Os valores estão mantidos em sigilo.

Romero tem 25 anos e características semelhantes à de Palacios: é zagueiro e canhoto. Revelado pelo Godoy Cruz, ele foi vendido pelo Estudiantes ao time belga em julho do ano passado e é reserva.

Tomás Palacios, zagueiro da Internazionale Imagem: Reprodução/Instagram

A negociação com Palacios caiu em definitivo porque o jogador da Inter de Milão não quer voltar para a América do Sul. O promissor defensor argentino voltou atrás na decisão de deixar a Europa após passar apenas uma temporada na Itália.

O Santos até alinhou um acordo com Palacios e comprou passagens, mas o negócio teve uma reviravolta. O atleta recebeu proposta de outro clube da Itália e pediu para reavaliar. Ele jogou no Talleres e Independiente Rivadavia antes de reforçar a Inter, em 2024.