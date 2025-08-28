Topo

Santos pode entrar na zona de rebaixamento na próxima rodada do Brasileirão; veja cenários

28/08/2025 06h00

Com uma campanha muito ruim no Campeonato Brasileiro, o Santos terá um jogo muito importante neste domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro. Dependendo do resultado obtido contra o Fluminense, além de outras partidas na rodada, o Peixe pode terminar o fim de semana dentro da zona de rebaixamento.

Para se garantir fora da zona nesta rodada, o Santos precisa vencer ou empatar com o Fluminense. Para isso, a torcida do Peixe mantém as esperanças na estreia do técnico Juan Pablo Vojvoda, que precisará derrubar um tabu de quase quatro anos sem vitórias do Alvinegro Praiano contra os cariocas.

Em caso de vitória, o Santos iria para 24 pontos em 21 jogos e, no mínimo, manteria a distância de dois pontos para o Vitória, primeiro time na zona de rebaixamento.

Em caso de empate...

Caso o jogo entre Santos e Fluminense termine empatado, o Peixe também se manteria fora da zona, mas poderia terminar a rodada com o mesmo número de pontos que Vasco e Vitória, 16º e 17º colocados, respectivamente.

Caso vença o Sport, os vascaínos teriam o mesmo número de pontos e vitórias que os santistas, mas levariam vantagem no saldo de gols. Entretanto, mesmo que batesse o Atlético-MG, o Vitória não poderia ultrapassar o Santos pois perderia no primeiro critério de desempate: quantidade de triunfos na competição.

Fotos: Raul Baretta / Santos FC.

Se perder...

O único cenário em que Santos poderia entrar na zona de rebaixamento, seria em caso de derrota para o Fluminense. O Peixe se manteria com 21 pontos e poderia ser ultrapassado por Vasco e Vitória. Para isso acontecer, cariocas e baianos precisariam vencer seus duelos contra Sport e Atlético-MG, respectivamente. Assim, o Santos ficaria na 17ª colocação da competição.

