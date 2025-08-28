Santos não vence o Fluminense há quase quatro anos e busca reverter histórico
Perto da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Santos precisa vencer o Fluminense na próxima rodada da competição. Para o jogo, o Peixe contará com a estreia do técnico Juan Pablo Vojvoda, que precisará encerrar um tabu de quase quatro anos sem vitórias do Alvinegro Praiano contra os cariocas.A última vitória do Santos diante do Fluminense foi no dia 27 de outubro de 2021, pelo Brasileirão daquele ano. Na Vila Belmiro, Madson e Diego Tardelli marcaram e deram os três pontos ao Peixe.
Porém, após esta partida, o Fluminense dominou o confronto. Em cinco jogos, foram três vitórias do Tricolor e dois empates. Em um destes triunfos, os cariocas bateram o Santos por 3 a 0 em plena Vila Belmiro, pelo Brasileirão de 2023, ano em que o clube paulista foi rebaixado
Santos x Fluminense, em 2023 - Raul Baretta / Santos FC
Retrospecto equilibrado
Apesar do jejum de quase quatro anos, o histórico de Santos e Fluminense é extremamente equilibrado, com leve vantagem ao Peixe. Em 96 jogos, foram 38 triunfos alvinegros, 21 empates e 37 vitórias tricolores.
Com 21 pontos em 20 jogos, o Santos é o 15º colocado do Campeonato Brasileiro. Por sua vez, o Fluminense está no nono lugar, com 27 pontos após 19 partidas. As equipes se enfrentam na Vila Belmiro neste domingo, às 16h (de Brasília).