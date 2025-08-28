Santos não vence o Fluminense há quase quatro anos e busca reverter histórico

Perto da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Santos precisa vencer o Fluminense na próxima rodada da competição. Para o jogo, o Peixe contará com a estreia do técnico Juan Pablo Vojvoda, que precisará encerrar um tabu de quase quatro anos sem vitórias do Alvinegro Praiano contra os cariocas.

Está liberada a venda de ingressos de cadeiras para sócios com 5 estrelas! ??? O jogo Santos x Fluminense é neste domingo (31), às 16 horas, na Vila Belmiro. A prioridade de compra será aberta de acordo com a quantidade de estrelas. Confira o cronograma completo: ?? Abertura... pic.twitter.com/dfDtUzfTSo ? Santos FC (@SantosFC) August 27, 2025

A última vitória do Santos diante do Fluminense foi no dia 27 de outubro de 2021, pelo Brasileirão daquele ano. Na Vila Belmiro, Madson e Diego Tardelli marcaram e deram os três pontos ao Peixe.

Porém, após esta partida, o Fluminense dominou o confronto. Em cinco jogos, foram três vitórias do Tricolor e dois empates. Em um destes triunfos, os cariocas bateram o Santos por 3 a 0 em plena Vila Belmiro, pelo Brasileirão de 2023, ano em que o clube paulista foi rebaixado

Santos x Fluminense, em 2023 - Raul Baretta / Santos FC

Retrospecto equilibrado

Apesar do jejum de quase quatro anos, o histórico de Santos e Fluminense é extremamente equilibrado, com leve vantagem ao Peixe. Em 96 jogos, foram 38 triunfos alvinegros, 21 empates e 37 vitórias tricolores.

Com 21 pontos em 20 jogos, o Santos é o 15º colocado do Campeonato Brasileiro. Por sua vez, o Fluminense está no nono lugar, com 27 pontos após 19 partidas. As equipes se enfrentam na Vila Belmiro neste domingo, às 16h (de Brasília).