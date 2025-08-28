Santos avança pela contratação do zagueiro Adonis Frías, do León

Do UOL, em Santos, São Paulo e Buenos Aires

O Santos está perto de anunciar a contratação do zagueiro argentino Adonis Frías, do Leon-MEX.

Ele viaja ao Brasil nas próximas horas para exames médicos. A negociação gira em torno de 4 milhões de dólares (R$ 21,6 mi).

Outros zagueiros na mira são os também argentinos Marco di Cesare (Racing) e Zaid Romero (Brugge). O Peixe quer dois reforços para a zaga, além de meio-campista e centroavante.

As tentativas ocorrem após as negociações frustradas com Tomás Palacios (Internazionale-ITA) e Alexis Duarte (Spartak-RUS).

O Peixe adota cautela e corre para fechar com dois defensores antes do fim da janela de transferências na terça-feira (2).