Santos alinha contratação de Adonis Frías, do León-MEX

28/08/2025 14h12

Depois de ver as negociações com Tomás Palacios travarem, o Santos encaminhou a contratação de outro zagueiro. O nome da vez é Adonis Frías, do León, do México.

O jogador de 27 anos deve chegar em definitivo, por cerca de 4 milhões de dólares (aproximadamente R$ 21,6 milhões). A informação foi inicialmente divulgada pelo UOL e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Adonis Frías é argentino e está no León desde o começo de 2023. Pela equipe mexicana, soma 84 jogos, além de três gols e três assistências.

O zagueiro também soma passagens por Los Andes-ARG e Defensa y Justicia-ARG, clube que ele mais defendeu na carreira, com 101 aparições.

Adonis Frías é destro e tem 1,80m. No Santos, ele disputará posição com Luan Peres, Luisão, João Basso e Zé Ivaldo. Gil está negociando a rescisão e não faz mais parte dos planos.

À espera de Frías, portanto, o Peixe volta a campo no domingo, às 16 horas (de Brasília), contra o Fluminense, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Alvinegro Praiano está na 15ª colocação, com 21 pontos, dois a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento.

