Samuel Pierri celebra participação em vitória do Santos no Brasileirão sub-17

Autor de duas assistências, o meio-campista Samuel Pierri celebrou a vitória de 5 a 3 do Santos sobre Botafogo, na última quarta-feira, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-17.

"Foi uma vitória muito importante, ainda mais jogando em casa, que sabíamos do peso de um triunfo nesse momento do campeonato. Fico feliz de poder ajudar o time com duas assistências e, mais que isso, ver nossa equipe conquistando os três pontos e voltando para a zona de classificação", disse.

Com a vitória, o Alvinegro Praiano entrou de vez no G-8 (fase de classificação) do torneio. A equipe está na sétima colocação, com 28 pontos.

O Santos volta a campo pela competição na próxima terça-feira, quando visita o Red Bull Bragantino, às 15h (de Brasília).

"O Brasileiro está muito equilibrado e sabemos que cada jogo é uma decisão. Faltando três rodadas, nosso objetivo é manter a concentração, jogar com intensidade, dar nosso máximo em cada partida e buscar os pontos necessários para garantir a classificação. Vamos lutar até o fim para alcançar nossos objetivos na competição", finalizou Samuel Pierri.