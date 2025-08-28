Sabalenka ganha 'duelo de pancadas' com Kudermetova e mantém sonho de erguer Grand Slam no ano

A belarussa Aryna Sabalenka continua firme em sua caminhada no US Open, a última chance de ganhar um Grand Slam no ano. Depois de perder duas finais, no Aberto da Austrália e em Roland Garros, e cair na semifinal de Wimbledon, a líder do ranking levou a melhor na 'batalha de pancadas' diante da jovem russa Polina Kudermetova, de 22 anos, e avançou à terceira fase em Nova York, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/2.

As tenistas haviam se enfrentando no começo do ano, no Torneio de Brisbane, e Kudermetova deu trabalho, ao ganhar o primeiro set por 6 a 4, antes de permitir a virada e a conquista do título a Sabalenka naquela dura final. Desta vez, porém, a favorita mostrou mais confiança e venceu sem sustos.

O reencontro, oito meses depois - Sabalenka formou duplas recentemente com Veronika Kudermetova, irmã mais velha de Polina -, veio com a líder do ranking abusando dos erros logo no primeiro game e, com bola na rede, perdendo o serviço. Novo sofrimento?

A atual campeã rapidamente devolveu a quebra e mostrou que está forte na briga pela defesa do título. Mesmo ainda sem se firmar no serviço, a campeã não se intimidou com os potentes golpes da adversária e, na mesma dose, foi decisiva nos momentos chaves do primeiro set, sobretudo quando tinha 15 a 40 com 5 a 5 e conseguiu evitar a quebra. Fez 7 a 6 no tie-break.

O segundo set começou de maneira inversa, com Sabalenka buscando a primeira quebra e fazendo 2 a 1. Kudermetova pediu atendimento médico no joelho esquerdo e voltou abrindo dois break points para empatar. Não aproveitou.

Colocando a russa para correr, a belarussa ficou ainda mais perto da vitória com nova quebra. Kudermetova sacou para confirmar o serviço, falhou e perdeu a confiança ao cometer erros não forçados. Letal, Sabalenka não deu oportunidades e celebrou a vitória com 6 a 2.

A próxima adversária da belarussa, na sexta-feira, será a canadense Leilah Fernandez, vice-campeã do US Open em 2021 e cabeça de chave 31, que ganhou a batalha de três sets com a francesa Elsa Jacquemot, parciais de 2/6, 6/3 e 6/2.

A quarta-feira em Nova York foi de festa para tenistas do Top 10, com classificação de Jessica Pegula (4ª do ranking), Mirra Andreeva (5ª), Jasmine Paolini (7ª), Elena Rybakina (9ª) e Emma Navarro (10ª).