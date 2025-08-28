Topo

Sabalenka brilha nos break points e vai à terceira rodada no US Open

Aryna Sabalenka na segunda rodada do US Open de 2025 - REUTERS/Eduardo Munoz
Aryna Sabalenka na segunda rodada do US Open de 2025 Imagem: REUTERS/Eduardo Munoz
Durante boa parte da partida contra a russa Polina Kudermetova (22 anos, #67 do ranking), Aryna Sabalenka mostrou-se insatisfeita com seus erros. De fato, a número 1 do mundo falhou mais do que o habitual e empilhou 18 erros não forçados só no primeiro set. No entanto, se faltou precisão, sobrou habilidade para jogar bem os pontos importantes. Sabalenka salvou oito dos nove break points que encarou, jogou um tie-break sólido e saiu do Estádio Arthur Ashe com uma vitória por 7/6(4) e 6/2 e uma vaga na terceira rodada do US Open.

Atual campeã do torneio, a bielorrussa tenta não só defender seu título em Nova York como joga para manter a liderança do ranking mundial. Com o posto ameaçado por Iga Swiatek (#2) e Coco Gauff (#3), Sabalenka precisa alcançar pelo menos as quartas de final para continuar como número 1 sem depender dos resultados das rivais.

Na terceira rodada, Aryna vai enfrentar a canadense Leylah Fernandez (#30), que avançou de virada ao fazer 2/6, 6/3 e 6/2 em cima da francesa Elsa Jacquemot (#91).

Como aconteceu

Polina fez um belo primeiro set, sacando bem e jogando de igual para igual com uma Sabalenka que se mostrava insatisfeita com seu nível e errava mais do que de costume. Depois de quebras de serviço no primeiro game, as duas mantiveram seus saques, mesmo salvando break points, até o tie-break. No game de desempate, uma dupla falta de Kudermetova custou caro, e a número 1 do mundo não desperdiçou a vantagem. Foi sólida no momento mais importante e venceu a parcial por 7/6(4).

Quando o segundo set começou, Polina foi quebrada no terceiro game e, pouco depois, pediu atendimento médico para receber tratamento no joelho. Quando voltou para o jogo, a russa teve um par de break points, mas desperdiçou ambos com erros não forçados, e Sabalenka abriu 3/1. Foi a última chance real de Kudermetova. Depois disso, Sabalenka impôs sua potência, voltou a quebrar o saque da russa e não olhou mais para trás.

