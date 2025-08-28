Topo

Esporte

Rollheiser aprova primeiros dias de Vojvoda no Santos e mira reação contra o Fluminense

28/08/2025 16h30

Benjamín Rollheiser analisou os primeiros dias de treino com o técnico Juan Pablo Vojvoda no Santos. O argentino destacou a intensidade do compatriota nas atividades no CT Rei Pelé e destacou que o clube está focado para dar a volta por cima após duas derrotas seguidas.

"Os primeiros dias foram muito bons, intensos. O técnico mostro o projeto que tem para nós. Sabemos que a gente vem de um resultado difícil. O objetivo principal é focar no domingo. Vai ser um jogo muito difícil, mas estamos trabalhando e implementado o que o técnico quer", disse.

Vojvoda começou a treinar o Peixe na última terça-feira. A estreia será no domingo, às 16 horas (de Brasília), contra o Fluminense, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Rollheiser salientou a qualidade dos cariocas e convocou a torcida do Santos para comparecer em peso na Vila Belmiro.

"Conhecemos o Fluminense, o Mundial de Clubes que fez foi algo impressionante. Sabemos que têm jogadores muito bons, mas vamos jogar em nosso estádio, com a nossa torcida e sabemos que vão nos apoiar, que teremos o incentivo deles, o que será muito importante para que o estado de ânimo dos nossos jogadores seja muito bom. Vamos reverter essa situação e entregar tudo dentro de campo para levar o Santos adiante", finalizou.

O Alvinegro Praiano está na 15ª colocação, com 21 pontos, dois a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento. O Fluminense está em nono, com 27.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Oscar corre no gramado, e São Paulo dá sequência na preparação para duelo contra o Cruzeiro

Vasco teve pênalti não marcado contra o Botafogo? Colunistas debatem

Rollheiser aprova primeiros dias de Vojvoda no Santos e mira reação contra o Fluminense

PVC: Confiança do elenco em Dorival muda o Corinthians

13 jogadores badalados que podem movimentar reta final da janela na Europa

São Paulo anuncia reforços para o time feminino; confira

PVC: Cuca passa por cirurgia e deve ser demitido após deixar o hospital

Neymar treina após ser preterido na seleção e pode ser novidade do Santos na estreia de Vojvoda

Neymar apoia crítica de Memphis Depay sobre uso do sintético no Brasil

CBF divulga áudio do VAR em gol anulado do Athletico contra o Corinthians

Bia Haddad celebra evolução mental no US Open e fim de luta consigo mesma