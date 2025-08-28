Rollheiser aprova primeiros dias de Vojvoda no Santos e mira reação contra o Fluminense

Benjamín Rollheiser analisou os primeiros dias de treino com o técnico Juan Pablo Vojvoda no Santos. O argentino destacou a intensidade do compatriota nas atividades no CT Rei Pelé e destacou que o clube está focado para dar a volta por cima após duas derrotas seguidas.

"Os primeiros dias foram muito bons, intensos. O técnico mostro o projeto que tem para nós. Sabemos que a gente vem de um resultado difícil. O objetivo principal é focar no domingo. Vai ser um jogo muito difícil, mas estamos trabalhando e implementado o que o técnico quer", disse.

Atividades de hoje e entrevista com Rollheiser! ? pic.twitter.com/f87NIFen8C ? Santos FC (@SantosFC) August 28, 2025

Vojvoda começou a treinar o Peixe na última terça-feira. A estreia será no domingo, às 16 horas (de Brasília), contra o Fluminense, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Rollheiser salientou a qualidade dos cariocas e convocou a torcida do Santos para comparecer em peso na Vila Belmiro.

"Conhecemos o Fluminense, o Mundial de Clubes que fez foi algo impressionante. Sabemos que têm jogadores muito bons, mas vamos jogar em nosso estádio, com a nossa torcida e sabemos que vão nos apoiar, que teremos o incentivo deles, o que será muito importante para que o estado de ânimo dos nossos jogadores seja muito bom. Vamos reverter essa situação e entregar tudo dentro de campo para levar o Santos adiante", finalizou.

O Alvinegro Praiano está na 15ª colocação, com 21 pontos, dois a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento. O Fluminense está em nono, com 27.