Topo

Esporte

STF forma maioria para manter prisão de Robinho, condenado por estupro

Robinho durante audiência de custódia na sede da Polícia Federal em Santos - Reprodução
Robinho durante audiência de custódia na sede da Polícia Federal em Santos Imagem: Reprodução
do UOL

Do UOL, em São Paulo

28/08/2025 20h09

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para manter o ex-jogador Robinho preso. Ele foi condenado a nove anos de prisão por estupro coletivo cometido em 2013, na Itália.

O que aconteceu

André Mendonça, Cristiano Zanin e Edson Fachin votaram hoje a favor da manutenção da prisão do ex-jogador. Eles se juntaram aos ministros Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Luiz Fux, relator do caso.

Relacionadas

Dono de empresa alvo da PF em caso do PCC tem ligação com times de futebol

Neymar apoia crítica de Memphis Depay sobre uso do sintético no Brasil

Palmeiras receberá R$ 8,4 milhões em venda de zagueiro do Fortaleza

Apenas o ministro Gilmar Mendes votou pela soltura de Robinho até agora. Ainda restam os votos de Carmen Lúcia, Flávio Dino, Luis Roberto Barroso e Nunes Marques.

Uma virada na votação é impossível. Com o placar em 6 a 1 a favor da manutenção da prisão e apenas mais quatro ministros ainda sem votar, não há como haver uma mudança na decisão.

O julgamento do recurso

No fim de 2024, o STF rejeitou pedidos de liberdade de Robinho por 9 votos a 2. A defesa do ex-jogador questionou a decisão.

Em março, a Corte começou a analisar o caso. O julgamento foi retomado e está sob deliberação até amanhã.

Prisão de Robinho

Em 2014, Robinho admitiu ter mantido relações sexuais com a vítima, mas negou violência sexual. Ele reforçou o discurso em 2020, em entrevista ao UOL.

Ainda em 2020, quando já havia sido condenado em primeira instância, ele acertou seu retorno ao Santos. O Peixe, no entanto, suspendeu o contrato com o atacante dias depois por causa da pressão da torcida e da imprensa pelo caso.

Em 2022, Robinho foi condenado na terceira e última instância da Justiça italiana a nove anos de prisão. Entretanto, ele nunca foi preso por já estar no Brasil, que não extradita seus cidadãos. Sendo assim, a Itália pediu para que o Brasil julgasse a possibilidade de o ex-jogador cumprir a pena em solo brasileiro.

No Brasil, Robinho foi condenado a nove anos de prisão pelo crime de estupro cometido na Itália. Ele está preso desde março de 2024 na Penitenciária II de Tremembé.

Todos os episódios de UOL Esporte Histórias - Os grampos de Robinho

Você pode ouvir todos os episódios nos links abaixo.

O UOL Esporte Histórias também está disponível no YouTube do UOL Esporte, no Spotify, na Apple Podcasts e em todas as plataformas de podcast.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

'Convocação é chancela para o esforço de Flaco', diz Milly Lacombe

STF forma maioria para manter prisão de Robinho, condenado por estupro

Após sentir dores, Matheuzinho será reavaliado em reapresentação do Corinthians

US Open: 'Bia Haddad tem totais condições de avançar', diz Rafael Siviero

Com Piu e Caio Bonfim, Brasil convoca seleção para o Mundial de Atletismo

Vasco se reapresenta e inicia preparação para enfrentar o Sport

Jean Silva aposta em sparrings maiores para luta contra Diego Lopes no Noche UFC

Portuguesa empresta Gustavo Henrique até o fim de 2025

Dono de empresa alvo da PF em caso do PCC tem ligação com times de futebol

Flamengo e Inter de Minas firmam parceria para captação e formação de atletas

São Paulo: Lucas passará por artroscopia no joelho após relatar incômodo