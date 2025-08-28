Remo e Criciúma abrem 24ª rodada da Série B em duelo direto por vaga no G-4

A 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro começa nesta quinta-feira com um confronto direto pelo G-4. A partir das 21h35, o Remo recebe o Criciúma no Mangueirão, em Belém (PA), em duelo que pode alterar as posições na tabela e mexer na luta pelo acesso à Série A.

O time catarinense está confiante após a vitória por 2 a 0 sobre o Novorizontino, resultado que o colocou em quarto lugar, com 36 pontos. Já o Remo, atualmente em sexto, soma 35, mas vem de dois empates consecutivos, com Botafogo-SP (1 a 1) e Coritiba (0 a 0).

No primeiro turno, em Santa Catarina, as equipes ficaram no empate por 1 a 1 no Estádio Heriberto Hulse. Agora, jogando em casa, o time paraense tem a chance de ultrapassar o rival e assumir provisoriamente uma vaga no G-4, dependendo do desempenho do Novorizontino, que encara o Athletico-PR no sábado.

Para o duelo direto na briga pelo acesso, ambas as equipes não devem ter grandes mudanças, mas terão que fazer trocas ao menos em uma posição. No lado do Remo, a principal novidade é o retorno do atacante Pedro Rocha, que cumpriu suspensão na rodada passada contra o Coritiba e volta a ser opção.

Já no Criciúma, o técnico Eduardo Baptista não poderá contar com o volante Felipinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O substituto deve ser Luiz Henrique, mantendo o mesmo esquema da última rodada.

Além de Felipinho, o lateral-direito Leo Alaba sofreu uma fratura no osso malar e precisará passar por cirurgia. O clube comunicou que ele está internado.

Esta rodada vai se estender até a próxima terça-feira. Terá um jogo sexta, três sábado, dois domingo, dois na segunda e um na terça. Antes do início da rodada, aparecem no G-4: Goiás (44), Coritiba (43), Chapecoense (40) e Criciúma (36). Na zona de rebaixamento, estão: Paysandu (21), América-MG (22), Volta Redonda (23) e Amazonas (24).