Reforço reedita parceria com Vitor Roque e acirra disputa no Palmeiras

O lateral-direito Khellven chegou ao Palmeiras no início do mês, mas já acirrou a disputa pela titularidade na lateral-direita da equipe — posição que era alvo de críticas da torcida nos últimos anos.

O que aconteceu

Abel Ferreira usou Khellven como titular nos dois últimos do Brasileirão, e o jogador de 24 anos chamou a atenção pela qualidade nos cruzamentos e facilidade para apoiar no campo de ataque — onde Giay, até então titular da posição, não consegue ir tão bem quanto defensivamente.

A contratação de Khellven foi justamente pensando nessa diferença de características dos atletas para ter opções na lateral. A comissão técnica alviverde vê o atleta com mais qualidades para chegar ao ataque, enquanto o argentino vai melhor no setor defensivo, com bons duelos individuais e marcação.

Outro fator que ajuda Khellven neste início no Palmeiras é a parceria com Vitor Roque. O defensor e o Tigrinho foram parceiros no Athletico-PR em 2022 e 2023, e se entendiam muito bem pelo lado direito: nesse período foram três assistências do lateral para gols do atacante.

Vitor Roque e Khellven foram parceiros no Athletico-PR em 2022 e 2023 Imagem: Robson Mafra/AGIF

Khellven foi contratado por 5 milhões de euros (cerca de R$ 31 milhões na cotação atual) e assinou até julho de 2030. O Palmeiras acredita que fez um ótimo negócio, já que o atleta ainda é jovem, e tem bons números ofensivos nos últimos anos.

Em 2023/24, ele disputou 31 jogos pelo CSKA, marcou um gol e deu seis assistências, já na época seguinte foram quatro gols e três assistências em 30 jogos.

A lateral-direita do Palmeiras foi alvo de críticas no ano passado pela falta de opções confiáveis, mas hoje a situação é bem diferente. Marcos Rocha (Grêmio) e Mayke (Santos) tiveram problemas com lesões, e Giay ainda não tinha emplacado no clube.

Agora o argentino se firmou como uma peça importante em 2025, Khellven tem agradado e Gilberto, do time sub-20, é a terceira opção — todos eles com idade inferior aos antigos donos da posição.