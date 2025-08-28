Topo

Esporte

Reforço reedita parceria com Vitor Roque e acirra disputa no Palmeiras

Khellven chegou ao Palmeiras no início do mês, mas já tem recebido oportunidades no time titular - Ettore Chiereguini/AGIF
Khellven chegou ao Palmeiras no início do mês, mas já tem recebido oportunidades no time titular Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF
Flavio Latif
do UOL

Do UOL, em São Paulo (SP)

28/08/2025 05h30

O lateral-direito Khellven chegou ao Palmeiras no início do mês, mas já acirrou a disputa pela titularidade na lateral-direita da equipe — posição que era alvo de críticas da torcida nos últimos anos.

O que aconteceu

Abel Ferreira usou Khellven como titular nos dois últimos do Brasileirão, e o jogador de 24 anos chamou a atenção pela qualidade nos cruzamentos e facilidade para apoiar no campo de ataque — onde Giay, até então titular da posição, não consegue ir tão bem quanto defensivamente.

A contratação de Khellven foi justamente pensando nessa diferença de características dos atletas para ter opções na lateral. A comissão técnica alviverde vê o atleta com mais qualidades para chegar ao ataque, enquanto o argentino vai melhor no setor defensivo, com bons duelos individuais e marcação.

Relacionadas

Novos Endrick e Estêvão? Quem são as joias do Palmeiras que encantam Abel

Corinthians encara pesadelo do elenco antes de saideira contra Palmeiras

Dupla 'Flaco Roque' embala no Palmeiras e flerta com temporada recorde

Outro fator que ajuda Khellven neste início no Palmeiras é a parceria com Vitor Roque. O defensor e o Tigrinho foram parceiros no Athletico-PR em 2022 e 2023, e se entendiam muito bem pelo lado direito: nesse período foram três assistências do lateral para gols do atacante.

vitor roque - Robson Mafra/AGIF - Robson Mafra/AGIF
Vitor Roque e Khellven foram parceiros no Athletico-PR em 2022 e 2023
Imagem: Robson Mafra/AGIF

Khellven foi contratado por 5 milhões de euros (cerca de R$ 31 milhões na cotação atual) e assinou até julho de 2030. O Palmeiras acredita que fez um ótimo negócio, já que o atleta ainda é jovem, e tem bons números ofensivos nos últimos anos.

Em 2023/24, ele disputou 31 jogos pelo CSKA, marcou um gol e deu seis assistências, já na época seguinte foram quatro gols e três assistências em 30 jogos.

A lateral-direita do Palmeiras foi alvo de críticas no ano passado pela falta de opções confiáveis, mas hoje a situação é bem diferente. Marcos Rocha (Grêmio) e Mayke (Santos) tiveram problemas com lesões, e Giay ainda não tinha emplacado no clube.

Agora o argentino se firmou como uma peça importante em 2025, Khellven tem agradado e Gilberto, do time sub-20, é a terceira opção — todos eles com idade inferior aos antigos donos da posição.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Santos pode entrar na zona de rebaixamento na próxima rodada do Brasileirão; veja cenários

Cédric Soares fala sobre ambições do São Paulo para a temporada: "Terminar o ano com orgulho"

Moicano discorda de Khabib e vê Topuria favorito em possível duelo com Tsarukyan

Palmeiras busca igualar melhor sequência de vitórias para reforçar boa fase no Brasileiro

Bahia x Fluminense: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil

Jejum de 14 anos: Americano busca 1º mundial de surfe dos EUA desde Slater

Da fronteira com a China ao Círculo Polar Ártico: a geografia da Champions

Reforço reedita parceria com Vitor Roque e acirra disputa no Palmeiras

Seleção: Ancelotti não viu Neymar na Bahia, mas se encantou com Jean Lucas

'CT em casa': Brasileiro emplaca método na Europa e atrai nomes da seleção

Diniz vê bronca em Rayan como ato de amor em evolução do atacante no Vasco