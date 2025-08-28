Presidente Lula e ministro Fufuca recebem medalhistas do Mundial de Ginástica Rítmica

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro do Esporte, André Fufuca, receberam nesta quinta-feira, no Palácio do Planalto, as ginastas brasileiras que conquistaram resultados inéditos no Mundial de Ginástica Rítmica, realizado no Rio de Janeiro.

A seleção de conjunto, formada por Maria Eduarda Arakaki (capitã), Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves, garantiu duas medalhas de prata, as primeiras do Brasil na história da competição.

Ao parabenizar as atletas, o presidente Lula relembrou a criação do programa Bolsa Atleta, fundamental nessa conquista histórica. "Vocês não são inferiores a nenhuma ginasta do mundo inteiro. O que precisavam era de oportunidades, e isso é obrigação do Estado oferecer. Vamos continuar fortalecendo o Bolsa Atleta porque cabe ao governo criar as condições para que vocês disputem em igualdade com americanas, francesas, alemãs ou qualquer outra atleta do mundo. Sei que para receber uma medalha é preciso dedicação e sacrifício, mas a conquista valeu a pena. Criamos o Bolsa para fazer algo nobre pelo esporte brasileiro e apoiar aqueles atletas sem patrocínio. Em breve, vamos anunciar também a Universidade do Esporte."

Mariana Raphael/ MEsp

O ministro do Esporte, André Fufuca, foi o mestre de cerimônias do encontro e apresentou as atletas ao presidente. Em sua fala, destacou a trajetória de superação e os investimentos recentes na modalidade.

"Além de atletas reconhecidas internacionalmente, tivemos mulheres que fizeram história. São cinco atletas de cinco estados diferentes que se uniram para dar orgulho ao Brasil. Esse trabalho não começa hoje, mas houve uma virada de chave com os investimentos feitos no esporte. Antes, elas treinavam em Aracaju em um espaço quente, sem qualquer ar-condicionado. Hoje têm estrutura moderna, fruto da sensibilidade do presidente em apoiar tanto a base quanto o alto rendimento. Vocês são orgulho para o Brasil", afirmou.

O governo federal, por meio do Ministério do Esporte, destinou R$ 2,06 milhões diretamente para a realização do Mundial, incluindo estrutura de treinos, aquisição de tablados oficiais e organização do evento. Desde 2012, os recursos aplicados na ginástica já somam mais de R$ 17 milhões, além de aportes via Lei de Incentivo ao Esporte, que sustentam 29 Centros de Treinamento em todo o país. Todas as ginastas têm a marca do Bolsa Atleta em suas carreiras e são ou já foram apoiadas pelo programa. Mais do que apoio, o programa representa a chance de transformar vidas e inspirar novas gerações.

As conquistas do conjunto brasileiro no Mundial de Ginástica Rítmica

No Mundial, realizado na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, o conjunto brasileiro conquistou duas medalhas de prata, na apresentação de fitas e na série mista (três bolas e dois arcos). Além do feito do conjunto, o Brasil também brilhou no individual, Bárbara Domingos encerrou o torneio entre as dez melhores ginastas do mundo, outro resultado inédito. Já Geovanna Santos alcançou a 18ª posição em sua estreia em finais de Mundial.