Topo

Esporte

Presidente Lula e ministro Fufuca recebem medalhistas do Mundial de Ginástica Rítmica

28/08/2025 22h12

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro do Esporte, André Fufuca, receberam nesta quinta-feira, no Palácio do Planalto, as ginastas brasileiras que conquistaram resultados inéditos no Mundial de Ginástica Rítmica, realizado no Rio de Janeiro.

A seleção de conjunto, formada por Maria Eduarda Arakaki (capitã), Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves, garantiu duas medalhas de prata, as primeiras do Brasil na história da competição.

Ao parabenizar as atletas, o presidente Lula relembrou a criação do programa Bolsa Atleta, fundamental nessa conquista histórica. "Vocês não são inferiores a nenhuma ginasta do mundo inteiro. O que precisavam era de oportunidades, e isso é obrigação do Estado oferecer. Vamos continuar fortalecendo o Bolsa Atleta porque cabe ao governo criar as condições para que vocês disputem em igualdade com americanas, francesas, alemãs ou qualquer outra atleta do mundo. Sei que para receber uma medalha é preciso dedicação e sacrifício, mas a conquista valeu a pena. Criamos o Bolsa para fazer algo nobre pelo esporte brasileiro e apoiar aqueles atletas sem patrocínio. Em breve, vamos anunciar também a Universidade do Esporte."

Mariana Raphael/ MEsp

O ministro do Esporte, André Fufuca, foi o mestre de cerimônias do encontro e apresentou as atletas ao presidente. Em sua fala, destacou a trajetória de superação e os investimentos recentes na modalidade.

"Além de atletas reconhecidas internacionalmente, tivemos mulheres que fizeram história. São cinco atletas de cinco estados diferentes que se uniram para dar orgulho ao Brasil. Esse trabalho não começa hoje, mas houve uma virada de chave com os investimentos feitos no esporte. Antes, elas treinavam em Aracaju em um espaço quente, sem qualquer ar-condicionado. Hoje têm estrutura moderna, fruto da sensibilidade do presidente em apoiar tanto a base quanto o alto rendimento. Vocês são orgulho para o Brasil", afirmou.

O governo federal, por meio do Ministério do Esporte, destinou R$ 2,06 milhões diretamente para a realização do Mundial, incluindo estrutura de treinos, aquisição de tablados oficiais e organização do evento. Desde 2012, os recursos aplicados na ginástica já somam mais de R$ 17 milhões, além de aportes via Lei de Incentivo ao Esporte, que sustentam 29 Centros de Treinamento em todo o país. Todas as ginastas têm a marca do Bolsa Atleta em suas carreiras e são ou já foram apoiadas pelo programa. Mais do que apoio, o programa representa a chance de transformar vidas e inspirar novas gerações.

As conquistas do conjunto brasileiro no Mundial de Ginástica Rítmica

No Mundial, realizado na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, o conjunto brasileiro conquistou duas medalhas de prata, na apresentação de fitas e na série mista (três bolas e dois arcos). Além do feito do conjunto, o Brasil também brilhou no individual, Bárbara Domingos encerrou o torneio entre as dez melhores ginastas do mundo, outro resultado inédito. Já Geovanna Santos alcançou a 18ª posição em sua estreia em finais de Mundial.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Copa do Brasil: veja todos os gols dos jogos de ida das quartas de final

Luisa Stefani e húngara Timea Babos estreiam com vitória no US Open

Coco Gauff abusa das duplas faltas e chora em quadra, mas derrota machucada croata no US Open

Presidente Lula e ministro Fufuca recebem medalhistas do Mundial de Ginástica Rítmica

Gauff chora em quadra, mas se recupera e vai à terceira rodada do US Open

Juba pede manutenção de boa fase do Bahia e projeta volta contra o Fluminense

Após derrota, Canobbio mira classificação do Fluminense no Maracanã: "Estamos vivos"

Fluminense tem gol e pênalti anulados e vê Bahia largar em vantagem na Copa do Brasil

Fluminense toma gol no fim, e Bahia abre vantagem nas quartas de final da Copa do Brasil

Bahia sofre, mas vence Flu em casa com assistência do convocado Jean Lucas

STF forma maioria e mantém Robinho preso por estupro coletivo cometido na Itália em 2013