Topo

Esporte

Portuguesa empresta Gustavo Henrique até o fim de 2025

28/08/2025 18h58

Nesta quinta-feira, por meio de nota oficial, a Portuguesa anunciou a transferência por empréstimo de Gustavo Henrique ao Caxias-RS. O zagueiro defenderá o clube gaúcho até o fim da atual temporada.

Gustavo retornará à Lusa ao final do vínculo, que não possui opção de compra. Contratado junto à equipe paulista no início deste ano, o defensor disputou 25 partidas, divididas entre Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série D, sem gols ou assistências registradas.


Formado nas categorias de base de Grêmio São-Carlense e Atlético-MG, Gustavo Henrique subiu ao profissional em 2020, quando ergueu a taça do Campeonato Mineiro. Na temporada seguinte, foi emprestado ao Bahia, que posteriormente o contratou. Pelo Tricolor de Aço, entrou em campo 25 vezes e conquistou uma Copa do Nordeste.

De 2023 em diante, foi emprestado a Botafogo-SP, Sampaio Corrêa e CRB, onde venceu um Campeonato Alagoano. Foi nesta temporada, então, que se juntou à Lusa em definitivo.

