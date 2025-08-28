Portuguesa empresta Gustavo Henrique até o fim de 2025

Nesta quinta-feira, por meio de nota oficial, a Portuguesa anunciou a transferência por empréstimo de Gustavo Henrique ao Caxias-RS. O zagueiro defenderá o clube gaúcho até o fim da atual temporada.

Gustavo retornará à Lusa ao final do vínculo, que não possui opção de compra. Contratado junto à equipe paulista no início deste ano, o defensor disputou 25 partidas, divididas entre Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série D, sem gols ou assistências registradas.

Nota oficial - Gustavo Henrique A Portuguesa SAF informa que o zagueiro Gustavo Henrique foi cedido por empréstimo à Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul, com vínculo até o final da temporada. O atleta retornará à Lusa ao término do contrato, que não tem cláusula de... pic.twitter.com/tRXRBrbsdT ? Portuguesa (@Lusa_Oficial) August 28, 2025

Formado nas categorias de base de Grêmio São-Carlense e Atlético-MG, Gustavo Henrique subiu ao profissional em 2020, quando ergueu a taça do Campeonato Mineiro. Na temporada seguinte, foi emprestado ao Bahia, que posteriormente o contratou. Pelo Tricolor de Aço, entrou em campo 25 vezes e conquistou uma Copa do Nordeste.

De 2023 em diante, foi emprestado a Botafogo-SP, Sampaio Corrêa e CRB, onde venceu um Campeonato Alagoano. Foi nesta temporada, então, que se juntou à Lusa em definitivo.