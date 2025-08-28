Portuguesa empresta Gustavo Henrique até o fim de 2025
Nesta quinta-feira, por meio de nota oficial, a Portuguesa anunciou a transferência por empréstimo de Gustavo Henrique ao Caxias-RS. O zagueiro defenderá o clube gaúcho até o fim da atual temporada.
Gustavo retornará à Lusa ao final do vínculo, que não possui opção de compra. Contratado junto à equipe paulista no início deste ano, o defensor disputou 25 partidas, divididas entre Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série D, sem gols ou assistências registradas.
Formado nas categorias de base de Grêmio São-Carlense e Atlético-MG, Gustavo Henrique subiu ao profissional em 2020, quando ergueu a taça do Campeonato Mineiro. Na temporada seguinte, foi emprestado ao Bahia, que posteriormente o contratou. Pelo Tricolor de Aço, entrou em campo 25 vezes e conquistou uma Copa do Nordeste.
De 2023 em diante, foi emprestado a Botafogo-SP, Sampaio Corrêa e CRB, onde venceu um Campeonato Alagoano. Foi nesta temporada, então, que se juntou à Lusa em definitivo.