Popó dispara contra Vitor Belfort e explica recusa a desafio

Acelino 'Popó' Freitas quebrou o silêncio sobre os bastidores da possível luta contra Vitor Belfort. Em vídeos publicados nos 'Stories' do 'Instagram', o tetracampeão mundial de boxe relembrou o desafio e apontou o ex-UFC como o principal responsável pelo impasse. De acordo com o pugilista, foram as exigências feitas pelo rival que inviabilizaram o confronto.

Entre as condições impostas, Belfort teria solicitado subir ao ringue com mais de 20 quilos de vantagem, o que já tornaria o duelo desigual. Além disso, queria utilizar um modelo de luva que favorece o clinch - técnica comum no MMA e pouco praticada no boxe tradicional.

"Esse esporte de agarrar como ele queria não é um esporte que combina comigo. Olha que eu sou faixa azul de jiu-jítsu, eu amo o esporte de travar, mas ele queria me agarrar com a luvinha que ele inventou. Então não rola", explicou.

O baiano também aproveitou para alfinetar o desempenho de Belfort na luta contra Evander Holyfield, realizada em 2021, nos Estados Unidos. Segundo ele, o evento passou despercebido pelo público por conta da maneira como foi conduzido, com um desfecho rápido e pouco competitivo.

"Ninguém nem sabe que Vitor lutou com Holyfield, porque ele fez uma m*** tão grande na luta, quis acabar logo, não deixou nem o cara lutar. E o cara entrou com 15 dias de antecedência, porque o De La Hoya teve Covid", completou.

Fugiu?

Ainda nas redes sociais, Popó comentou que o ex-campeão de MMA parece mais interessado em enfrentar Wanderlei Silva, outro nome de peso do esporte. Apesar de elogiar o ex-Pride e ex-UFC, o boxeador afirmou que ambos pertencem a um universo distinto do seu, voltado exclusivamente para a nobre arte.

"Wanderlei é top na modalidade dele, no muay thai e no MMA. No Pride, ele foi um dos melhores do mundo. Eu sou fã, mas sei as limitações de cada um. E o Vitor escolheu isso".

Por fim, o veterano do boxe reforçou que toparia o duelo, desde que fosse sob regras claras e tradicionais da modalidade. Segundo ele, não faz sentido se submeter a condições pensadas para beneficiar o oponente com experiências vindas de outras disciplinas de combate.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok