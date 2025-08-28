Pedro cresce no Flamengo e se destaca entre jogadores do Brasileirão após retorno

Há pouco mais de um mês, Pedro vivia momentos de tensão no Flamengo. Por decisão do técnico Filipe Luís, o camisa nove ficou de fora de dois jogos do Rubro-Negro e perdeu espaço dentro do elenco. No entanto, após se reconciliar com o treinador, o atacante recuperou a boa fase.

De acordo com dados do Sofascore, desde que voltou a ser relacionado por Filipe Luís, Pedro é o jogador do Brasileirão com mais gols marcados em todas as competições. Ao todo, o jogador balançou as redes sete vezes em dez jogos. Além disso, também é o atleta com maior taxa de conversão de grandes chances (83,3%).

O início da remontada do centroavante começou no dia 20 de julho, quando entrou no final do clássico contra o Fluminense e anotou o gol da vitória do Flamengo, por 1 a 0. Depois, Pedro não marcou em seis jogos seguidos, mas jogou todos, sendo cinco como titular.

O atacante voltou às redes em grande estilo. Na vitória sobre o Internacional, por 3 a 1, pelo Campeonato Brasileiro, o camisa nove marcou os primeiros dois gols do time carioca, aos sete e 12 minutos da primeira etapa. Em seguida, voltou a castigar o Colorado, mas dessa vez pela volta das oitavas de final da Libertadores, vencida pelo Flamengo por 2 a 0.

Mas foi no jogo histórico contra o Vitória que Pedro de fato roubou a atenção para si mesmo. O atacante marcou três dos oito gols da goleada, sendo um deles um golaço, com direito à elástico e finalização de cavadinha, e também contribuiu com uma assistência.

O centroavante espera manter o grande momento neste domingo, quando o Flamengo recebe o Grêmio, no Maracanã. O duelo, válido pela 22ª rodada do Brasileiro, está agendado para as 16h (de Brasília).