Topo

Esporte

Pedro cresce no Flamengo e se destaca entre jogadores do Brasileirão após retorno

28/08/2025 10h32

Há pouco mais de um mês, Pedro vivia momentos de tensão no Flamengo. Por decisão do técnico Filipe Luís, o camisa nove ficou de fora de dois jogos do Rubro-Negro e perdeu espaço dentro do elenco. No entanto, após se reconciliar com o treinador, o atacante recuperou a boa fase.

De acordo com dados do Sofascore, desde que voltou a ser relacionado por Filipe Luís, Pedro é o jogador do Brasileirão com mais gols marcados em todas as competições. Ao todo, o jogador balançou as redes sete vezes em dez jogos. Além disso, também é o atleta com maior taxa de conversão de grandes chances (83,3%).

O início da remontada do centroavante começou no dia 20 de julho, quando entrou no final do clássico contra o Fluminense e anotou o gol da vitória do Flamengo, por 1 a 0. Depois, Pedro não marcou em seis jogos seguidos, mas jogou todos, sendo cinco como titular.


O atacante voltou às redes em grande estilo. Na vitória sobre o Internacional, por 3 a 1, pelo Campeonato Brasileiro, o camisa nove marcou os primeiros dois gols do time carioca, aos sete e 12 minutos da primeira etapa. Em seguida, voltou a castigar o Colorado, mas dessa vez pela volta das oitavas de final da Libertadores, vencida pelo Flamengo por 2 a 0.

Mas foi no jogo histórico contra o Vitória que Pedro de fato roubou a atenção para si mesmo. O atacante marcou três dos oito gols da goleada, sendo um deles um golaço, com direito à elástico e finalização de cavadinha, e também contribuiu com uma assistência.

O centroavante espera manter o grande momento neste domingo, quando o Flamengo recebe o Grêmio, no Maracanã. O duelo, válido pela 22ª rodada do Brasileiro, está agendado para as 16h (de Brasília).

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Final da Liga dos Campeões começará três horas mais cedo a partir de 2026, diz Uefa

NFL no Brasil: camarote oferece 'experiência de luxo' por R$ 180 mil em Chargers x Chiefs

Pedro cresce no Flamengo e se destaca entre jogadores do Brasileirão após retorno

Com 100% de aproveitamento na Copa do Brasil, Corinthians ainda não sofreu gols na competição

Vasco chega a um acordo por contratação de zagueiro colombiano Cuesta

Brasileirão fecha acordo para transmitir jogos no Reino Unido sem jogos do Fla como mandante

Cruzeiro vende 30 mil ingressos para jogo contra o São Paulo pelo Brasileirão

Davide destaca ambiente "hostil" em São Januário e justifica esquema com dois centroavantes

Árbitro relata agressão a Hugo Souza na súmula e arremessos de 'copos descartáveis'

Diniz elogia desempenho do time, mas reclama de pênalti não marcado para o Vasco contra o Botafogo

Zagueiro recusa vir ao Brasil, e Santos tenta contratar outro argentino