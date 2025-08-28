Topo

Palmeiras receberá R$ 8,4 milhões em venda de zagueiro do Fortaleza

Gustavo Mancha, zagueiro formado no Palmeiras, que estava no Fortaleza Imagem: Baggio Rodrigues/AGIF
28/08/2025

O Fortaleza acertou a venda do zagueiro Gustavo Mancha para o Olympiacos, da Grécia, e o Palmeiras vai receber 30% do valor.

O que aconteceu

O Fortaleza finalizou a venda de Gustavo Mancha em 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 28,4 milhões na cotação atual), e o Palmeiras fica com R$ 8,4 milhões — o Alviverde tinha 30% dos direitos econômicos do jogador.

Já o Leão do Pici fica com R$ 19,8 milhões, e permaneceu com 15%. O atleta disputou 23 partidas pela equipe e foi titular em todas elas.

Mancha é formado na base palestrina e foi campeão da Copinha de 2023. No entanto, não recebeu oportunidades no profissional do Palmeiras.

O defensor tinha outros interessados no mercado da bola, mas o Fortaleza aceitou a melhor proposta.

