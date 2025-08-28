Topo

Palmeiras busca igualar melhor sequência de vitórias para reforçar boa fase no Brasileiro

28/08/2025 06h00

O Palmeiras faz, nesta temporada, seu melhor início de Campeonato Brasileiro na história do clube nos pontos corridos. A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira vem de uma sequência invicta de oito jogos, com três vitórias consecutivas. Sua melhor sequência de triunfos foi a de quatro seguidos.

Assim, o Verdão pode igualar essa marca em caso de vitória contra o Corinthians, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no domingo, a partir das 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Desde que retornou da Copa do Mundo de Clubes, o Palmeiras ainda não perdeu no Brasileirão. Os únicos dois reveses, desde então, foram pelas oitavas de final da Copa do Brasil, justamente contra o rival alvinegro. No torneio de pontos corridos são dois empates (Mirassol e Vitória) e seis vitórias (Atlético-MG, Fluminense, Grêmio, Ceará, Botafogo e Sport).

Esses três últimos jogos (Ceará, Botafogo e Sport) fazem parte da atual sequência. O Verdão venceu os adversários, respectivamente, por 2 a 1, 0 a 1 e 3 a 0. Foi nas primeiras rodadas que o clube engatou quatro vitórias seguidas, em abril, entre a segunda e quarta rodadas.

Na oportunidade, o Alviverde bateu Sport (1 a 2), Corinthians (2 a 0), Internacional (0 a 1) e Fortaleza (1 a 2). Até o momento, no Brasileiro, o Palmeiras soma 13 vitórias, três empates e três derrotas em 19 jogos.

Ocupando a vice-liderança, com 42 pontos conquistados, o clube vive seu melhor início de Brasileiro, deixando para trás os anos de 2009, 2019, 2022 e 2024, quando fez 36 nessa mesma quantidade de jogos. Nos quatro últimos anos em que conquistou a taça, o Palmeiras somou 33 pontos em 2016, 30 em 2018, 36 em 2022 e 31 em 2023.

